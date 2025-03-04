К маме пешком за 11 км: шестилетний мальчик найден полицией на дороге

Как сообщили в Государственной полиции, в воскресенье около 18:20 сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции при патрулировании в Эмбурге Циецересской волости Салдусского края заметили несовершеннолетнего мальчика, который шел в одиночку по правой стороне дороги по краю проезжей части улицы Берзаю, в месте, где нет пешеходного тротуара.

Сотрудники правоохранительных органов подошли к мальчику и начали с ним разговаривать. Мальчик назвал полиции свое имя, фамилию и возраст — шесть лет. Мальчик объяснил, что он навещал отца в Циецерской волости Салдусского края, но ему стало скучно, поэтому, никому не сказав, он решил поехать домой к матери в Лутриньскую волость Салдусского края, которая находится примерно в 11 километрах.

Сотрудники правоохранительных органов посадили мальчика в полицейскую машину и поехали с ним в назначенное место встречи, где встретились с отцом мальчика. Мужчина объяснил, что он находился на территории дома вместе с сыном и покинул двор около 18:00, оставив мальчика без присмотра. Однако когда мужчина вернулся во двор, мальчик уже ушел, после чего его отец начал искать мальчика на близлежащей территории.

Мужчина также объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что употреблял алкоголь. Когда его проверили на алкоголь, алкотестер показал 1,12 промилле. На место происшествия прибыла мать мальчика, и ребенок был передан ей на попечение.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении отца ребенка за осуществление надзора за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, что может ограничить возможность обеспечения безопасности ребенка и защиты от возможных угроз его жизни и здоровью, если это было сделано лицом, ответственным за надзор за ребенком. Это карается предупреждением или штрафом в размере до 210 евро.

Материалы дела будут направлены в административную комиссию Салдусского уездного совета по месту жительства для принятия решения о размере штрафа.

Полиция подчеркивает, что одной из самых ответственных и важных задач родителей является забота о жизни и безопасности своих детей.