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Израиль заявил, что готовит наземную операцию в Ливане против «Хезболлы»

© Deutsche Welle 26 сентября, 2024 10:04

Мир 0 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит наземную операцию против ливанской радикальной группировки "Хезболлах", заявил начальник Генштаба Герци Халеви. Обращаясь к военнослужащим 7-й бронетанковой бригады в среду, 25 сентября, он заявил, что "их ботинки войдут на вражескую территорию".

"Вам слышно самолеты наверху, мы атакуем весь день - и чтобы подготовить территорию к возможности вторжения, и чтобы продолжить удары по "Хезболлах", - цитирует издание The Times of Israel слова Халеви, присутствовавшего на учениях, имитирующих наземное наступление в Ливане.

Командующий израильским Генштабом также пообещал "очень мощный ответ" на запуск из Ливана баллистической ракеты по Тель-Авиву, который будет совершен до конца дня.

Нетаньяху: "Хезболлах" пострадала сильнее, чем предполагала

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пообещал, что десятки тысяч израильтян, эвакуированные на севере Израиля из прилегающих к границе с Ливаном районов, смогут вернуться в свои дома. "Я не могу вдаваться в подробности обо всем, что мы делаем, но могу сказать вам одно: мы полны решимости безопасным образом вернуть наших жителей на севере в их дома", - подчеркнул он.

В коротком видеообращении Нетаньяху также указал, что движение "Хезболлах" в результате израильских обстрелов пострадало сильнее, чем могло себе представить.

Тем временем в Вашингтоне считают, что наземную операцию Израиля в Ливане еще можно избежать. "Не похоже, чтобы что-то было неизбежным", - указала на встрече с журналистами заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя соответствующие заявления Израиля.

 Байден указал на возможность урегулирования конфликта

Президент США Джо Байден не исключил масштабного разрастания войны на Ближнем Востоке. Полномасштабная война в этом регионе возможна, но существует и возможность урегулирования конфликтов Израиля с "Хезболлах" и террористической группировкой ХАМАС", - отметил он в эфире телеканала ABC.

Он также выразил несогласие с позицией Нетаньяху по разрешению конфликта с палестинцами по принципу двух государств. "Это возможно, и я использую всю свою энергию,... чтобы это сделать. Есть желание увидеть перемены", - добавил он.

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