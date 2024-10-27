Израиль ударил ракетами по Ирану. Что дальше и ждать ли большой войны на Ближнем Востоке?

Как утверждают представители израильского командования, в результате ночного авиарейда были уничтожены иранские предприятия по производству ракет, а также арсеналы уже готовых снарядов класса «земля-воздух» и других вооружений.

Как подчеркивают израильские лидеры, удары израильской авиации стали ответом еврейского государства на «месяцы непрерывных нападений» со стороны Тегерана, и в особенности — на массированный ракетный обстрел Ираном израильской территории 1 октября.

Лояльные иранскому режиму СМИ утверждают, что «при отражении ударов преступного сионистского режима» погибли двое военнослужащих (позже число погибших иранских солдат выросло до четырех), однако реального вреда ракеты израильских ВВС якобы не нанесли.

Независимо проверить эту информацию невозможно, но дипломатам хорошо известно, что заявления подобного рода власти Исламской Республики делают в подобных случаях неизменно, приуменьшая свои потери.

Полуофициальное иранское информагентство «Тасним» написало, что ответ Тегерана на израильские удары «будет пропорциональным».

С резким осуждением ночного обстрела выступили все крупные арабские страны, однако ни в одном из сделанных ими заявлений нет призывов к мести.

В частности, Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули, что «для уменьшения рисков и предотвращения расширения масштабов конфликта» обеим его сторонам необходимо проявить «максимальную сдержанность и рассудительность».

Саудовская Аравия и Катар также призвали все стороны «проявлять максимальную сдержанность для снижения эскалации», в похожем ключе высказался и МИД Египта.

Все это позволяет экспертам надеяться, что Тегеран не станет отвечать на израильский обстрел, прервав таким образом бесконечный «круг возмездия».

К этому же призывают и западные лидеры.

В заявлении, распространенном канцелярией британского премьера подчеркивается, что «дальнейшая эскалация не пойдет на пользу никому», а сам Кир Стармер заявил открытым текстом: «Иран не должен отвечать».

Корреспонденты Би-би-си размышляют о том, насколько возможен ответный удар Ирана и как события на Ближнем Востоке могут развиваться в ближайшее время.

Страны Персидского залива с тревогой оглядываются на Вашингтон

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности:

Все на Ближнем Востоке понимали, что израильский ответ [на иранский обстрел 1 октября] не за горами. Однако правительства некоторых стран наверняка надеялись, что до окончания президентской кампании в США наносить удары Израиль не станет.

Сегодня утром, ожидая реакции Тегерана, союзники Вашингтона в Персидском заливе имели все основания нервничать. На аравийской стороне залива у американцев есть военные базы, а Пятый флот ВМС США и вовсе стратегически базируется в порту Бахрейна.

США заявили, что не имеют к ночному нападению на Иран никакого отношения, однако работу системы противовоздушной обороны Thaad в Израиле обеспечивают порядка 100 американских военных, так что остаться в стороне от помощи Израилю в защите от любого возможного иранского возмездия Вашингтону вряд ли удастся.

Тем временем правительства арабских стран Персидского залива, желающие остаться в стороне от этого конфликта, заверили Тегеран, что не позволят Израилю использовать для нападений на Исламскую Республику свою территорию.

В Саудовской Аравии еще слишком свежи воспоминания о том, как в 2019 году Ирану удалось нанести нефтехимической отрасли страны серьезный ущерб исключительно силами иракского ополчения, при поддержке Тегерана организовавшего ракетный обстрел саудовских предприятий.

Разорвать круг возмездия всегда непросто

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си (Иерусалим):

Израильских ударов ждали. Об их неизбежности Израиль говорил с самого 1 октября — дня массированного обстрела Ираном израильской территории.

Теперь вопрос в том, станет ли отвечать на них Иран.

Президент [США Джо] Байден настоятельно советовал Израилю не наносить удары по иранским ядерным, нефтяным и газовым объектам — и на сей раз израильский премьер Биньямин Нетаньяху к его совету прислушался.

В Вашингтоне надеются, что убедить Иран не наносить новые «ответные» удары по Израилю можно лишь в случае обстрела исключительно военных объектов Тегерана.

Остановить бесконечную цепочку ударов и контрударов особенно сложно, когда стороны конфликта убеждены, что отсутствие ответа с их стороны будет воспринято как проявление слабости и боязни ответных действий.

Именно так и разрастаются войны — путем поэтапной эскалации.

1 октября Иран «отвечал» Израилю за нападение на своих союзников — особенно за удары по лидерам ливанского движения «Хезболла».

Теперь Израиль утверждает, что «отвечает» на продолжающиеся уже несколько месяцев нападения со стороны Ирана — не только прямые обстрелы баллистическими ракетами, но и косвенные — руками союзников и прокси в третьих странах.

В то же время израильская армия проводит крупное наступление на севере сектора Газа, которое верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал «самым мрачным моментом этой войны», поскольку израильские военные «подвергают все население бомбардировкам, осаде и риску голодной смерти».

Со стороны невозможно с уверенностью утверждать, что израильские удары по иранской территории были специально рассчитаны по времени так, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от наступления в Газе. Но и полностью исключать вероятность такого расчета нельзя.

Иран знает: ответ Израиля на следующий удар будет еще сильнее

Лиз Дюсет, ведущий международный обозреватель Би-би-си:

Авиационное ведомство Ирана рапортует, что гражданские рейсы на территории страны вылетают в полном соответствии с расписанием.

В эфире иранских телеканалов, к которым сейчас обращено внимание всего мира, показывают кадры из провинции, уверяя, что там даже не нарушено движение транспорта.

Если верить официальной версии Тегерана, большинство выпущенных по иранским военным центрам израильских ракет было успешно перехвачено средствами ПВО страны.

Сообщается лишь о нанесении «ограниченного ущерба» и гибели в ходе утреннего обстрела двух иранских военнослужащих. (Спустя несколько часов появилась информация ещё о двух погибших военных, таким образом общее число жертв выросло до четырех — примечание редакции).

Первый удар, нанесенный Израилем в апреле, был во многом символическим, что фактически позволило Ирану от него отмахнуться. Не исключено, что и на этот раз Тегерану удастся сохранить лицо.

Отдельно иранским властям придется оценить и ущерб, нанесенный ночным израильским обстрелом системам ПВО страны. В Тегеране знают: на возможный новый удар Израиль ответит еще сильнее.

Прежде чем принять окончательное решение о своем следующем шаге, правительство Исламской Республики, которое отнюдь не горит желанием быть втянутым в еще более масштабную и рискованную войну, наверняка самым тщательным образом взвесит все возможные политические издержки своего ответа — как внутри страны, так и во всем ближневосточном регионе.