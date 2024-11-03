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Израиль похитил высокопоставленного боевика «Хезболлах» на севере Ливана

Euronews 3 ноября, 2024 14:17

Мир 0 комментариев

Как заявили в Бейруте, военно-морские силы Израиля высадились в Батруне — городе на севере Ливана — и похитили ливанского гражданина. Сообщается, что он руководил военно-морскими операциями "Хезболлах".

 Израильские военно-морские силы захватили в плен высокопоставленного боевика "Хезболлах" на севере Ливана: конфликт между поддерживаемой Ираном группировкой и Израилем не ослабевает.

Как заявил израильский военный чиновник, силы ЦАХАЛ захватили "высокопоставленного боевика Хезболлах" и доставили его в Израиль для расследования.

Издание Axios со ссылкой на израильские источники сообщило, что захваченного зовут Имад Амхаз и он якобы отвечает за военно-морские операции "Хезболлах".

Два ливанских военных чиновника подтвердили, что военно-морские силы Израиля высадились в Батруне, примерно в 30 километрах к северу от столицы Бейрута, и похитили гражданина Ливана.

Эта операция стала первым случаем, когда Израиль объявил, что направил войска вглубь северного Ливана, чтобы взять в плен высокопоставленного боевика "Хезболлах", с тех пор как конфликт между двумя сторонами обострился в конце сентября.

"Хезболлах" выпустила заявление, в котором назвала произошедшее "сионистской агрессией в районе Батруна". В заявлении не приводится подробностей и не подтверждается, был ли член "Хезболлах" захвачен Израилем.

Вскоре после того, как Тель-Авив объявил об операции, премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал министра иностранных дел подать жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН.

Ливанские жители многоквартирного дома, в котором был захвачен мужчина, говорят, что вооруженная группа представилась представителями государственной безопасности.

"Мы были в ужасе. Они врывались в соседнюю с нашей квартиру, — говорит Хусейн Дельбани. — Я думал, что государственная служба безопасности проводит операцию".

Представитель миротворческих сил ООН, развернутых в Ливане, ВСООНЛ, Кэндис Ардиель отвергла утверждения некоторых местных журналистов о том, что миротворцы помогали израильскому десанту в этой операции.

"Дезинформация и ложные слухи безответственны и подвергают миротворцев риску", — сказала она.

Приграничный огонь

С момента начала войны в Газе в октябре прошлого года "Хезболлах" и Израиль почти ежедневно обстреливают друг друга.

"Хезболлах" идеологически солидарна с базирующейся в Газе боевой группировкой ХАМАС и заявляет, что ее удары по Израилю наносятся в знак солидарности с палестинским народом.

Приграничные бои и обстрелы, в результате которых десятки тысяч людей по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома, переросли в полномасштабную войну 1 октября, когда израильские войска впервые с 2006 года начали наземное вторжение в Южный Ливан.

По оценкам, в Ливан было переброшено до 15 000 солдат ЦАХАЛ.

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