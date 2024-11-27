Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Ноября Завтра: Lauris, Norberts

Израиль и «Хезболлах» договорились о прекращении огня

© Deutsche Welle 27 ноября, 2024 09:15

Мир 0 комментариев

Израиль должен будет вывести войска из Ливана в течение 60 дней. Нетаньяху обещает жесткие меры в случае срыва сделки.

Израиль и ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил президент США Джо Байден, после чего о достижении перемирия сообщили официальные лица в Израиле.

По словам американского лидера, соглашение о перемирии между Израилем и "Хезболлах" начнет действовать 27 ноября в 04.00 по местному времени в Израиле и Ливане. Условия сделки предполагают, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней.

Над обеспечением "полной реализации прекращения огня" будут работать Вашингтон и Париж, отметило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление президентов Франции и США.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сотрудник Управления по гражданству и миграции принял фиктивные бумаги гражданина России и попался на этом

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Управления по гражданству и миграции (PLMP) за служебный подлог.

Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Управления по гражданству и миграции (PLMP) за служебный подлог.

Читать
Загрузка

Синоптики рассказали, где сегодня ждать самых интенсивных осадков

Новости Латвии 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

В среду во многих регионах Латвии пройдут дожди, в Курземе ожидаются интенсивные осадки, прогнозируют синоптики.

В среду во многих регионах Латвии пройдут дожди, в Курземе ожидаются интенсивные осадки, прогнозируют синоптики.

Читать

Строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе почти закончено

Новости Латвии 12:29

Новости Латвии 0 комментариев

Работы по строительству инфраструктуры на сухопутных участках латвийско-белорусской границы вдоль заграждения близятся к завершению, сообщила агентству ЛЕТА член правления государственного акционерного общества "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова.

Работы по строительству инфраструктуры на сухопутных участках латвийско-белорусской границы вдоль заграждения близятся к завершению, сообщила агентству ЛЕТА член правления государственного акционерного общества "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова.

Читать

Аптечные асы: кто стал лучшим фармацевтом года?

Новости партнеров 12:12

Новости партнеров 0 комментариев

Награды «Фармацевт года ‘2024» -- за вклад в совершенствование работы аптек и развитие коммуникации в области здравоохранения Латвии среди коллег по отрасли были удостоены фармацевты Mēness aptieka.

Награды «Фармацевт года ‘2024» -- за вклад в совершенствование работы аптек и развитие коммуникации в области здравоохранения Латвии среди коллег по отрасли были удостоены фармацевты Mēness aptieka.

Читать

Писали буквы V и Z: в Даугавпилсе задержали вандалов, рисовавших прославляющую военную агрессию символику

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, нарисовавшие на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

На этой неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, нарисовавшие на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Возможность изоляции Калининграда: призыв экс-министра обороны после авиакатастрофы в Вильнюсе

Выбор редакции 11:55

Выбор редакции 0 комментариев

В понедельник около 5:30 утра грузовой самолет DHL потерпел крушение возле аэропорта Вильнюса. Пока не ясно, что стало причиной падения грузового самолета, но не исключается версия диверсии или теракта. Экс-министр обороны Артис Пабрикс призывает к решительному ответу в случае, если выяснится, что в крушении виновна Россия.

В понедельник около 5:30 утра грузовой самолет DHL потерпел крушение возле аэропорта Вильнюса. Пока не ясно, что стало причиной падения грузового самолета, но не исключается версия диверсии или теракта. Экс-министр обороны Артис Пабрикс призывает к решительному ответу в случае, если выяснится, что в крушении виновна Россия.

Читать

Чтобы починить светофор, устроили совещание: как в Риге технические проблемы решают

Важно 11:47

Важно 0 комментариев

На одном из самых оживленных перекрестков в рижском Агенскалнсе еще в воскресенье сломался светофор. Но ответственные службы не спешат его чинить. И регулировщиком движения это место тоже не обеспечили, пишет портал la.lv.

На одном из самых оживленных перекрестков в рижском Агенскалнсе еще в воскресенье сломался светофор. Но ответственные службы не спешат его чинить. И регулировщиком движения это место тоже не обеспечили, пишет портал la.lv.

Читать