Израиль и «Хезболлах» договорились о прекращении огня

Израиль и ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил президент США Джо Байден, после чего о достижении перемирия сообщили официальные лица в Израиле.

По словам американского лидера, соглашение о перемирии между Израилем и "Хезболлах" начнет действовать 27 ноября в 04.00 по местному времени в Израиле и Ливане. Условия сделки предполагают, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней.

Над обеспечением "полной реализации прекращения огня" будут работать Вашингтон и Париж, отметило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление президентов Франции и США.