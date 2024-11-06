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Избранный президентом США Трамп заявил, что выполнит все предвыборные обещания: Euronews

Euronews 6 ноября, 2024 18:59

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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещает сделать Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной, сообщает Евроньюз.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп избран 47-м президентом Соединенных Штатов Благодаря успеху в ключевых штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине, Трамп набрал не менее 279 голосов выборщиков, при необходимых для победы 270. Выступая перед своими сторонниками во Флориде, Трамп сказал, что Америка наделила республиканцев беспрецедентными полномочиями и предоставила мощную поддержку.

Дональд Трамп, избранный президент США: "Я буду руководствоваться простым девизом: "обещания даны, обещания выполнены". Мы сдержим свое обещание. Ничто не помешает мне сдержать свое слово, данное вам, народу. Мы сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной. И я прошу каждого гражданина в нашей стране присоединиться ко мне в этом благородном и праведном начинании".

Сторонники Трампа стали подходить к его резиденции в Уэст-Палм-Бич, когда начали поступать первые результаты.

Джозеф, сторонник Трампа: "Это фантастика. Он может справиться с чем угодно.

Он как Супермен. Знаете, это тот человек, которого вы хотите видеть в стране. У него четыре года опыта. Он знает, как вести дела.

Он умный. Он говорит все как есть. Он за народ".

Соперница Трампа демократ Камала Харрис пока не признала свое поражение. Ожидалось, что Харрис выступит перед своими сторонниками у Говардского университета в Вашингтоне. Но этого не случилось.

В ходе выборов республиканцы также вернули себе контроль над Сенатом. В последний раз большинство в Сенате республиканцы обеспечивали себе в 2018 году. Им может достаться и контроль над Палатой представителей, хотя точная расстановка сил пока неизвестна. Если это произойдет республиканцы получат широкие полномочия, которые позволят им продвигать повестку дня президента.

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