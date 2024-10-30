Из-за отсутствия кворума Сейм не проголосовал за срочность проекта госбюджета

За установление срочности проголосовали 49 депутатов, но необходимо не менее 50 голосов.

По данным агентства ЛЕТА на заседание не явились Ингрида Цирцене ("Новое Единство") и Анна Ранцане ("Новое Единство"). Аугуст Бригманис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) также не проголосовал за срочность.

Был объявлен 30-минутный перерыв.

Несмотря на это недоразумение, глава фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил агентству ЛЕТА, что коалиция способна функционировать, и это будет подтверждено в процессе утверждения бюджета. У коалиции будет достаточно голосов на будущих голосованиях.

"Сейчас осень, время вирусов, осложнений со здоровьем, которые некоторым мешают участвовать в длительных заседаниях", - сказал Рокпелнис.

Политик добавил, что оппозиция также не явилась в полном составе, а трюк с нарушением кворума "стар, как и сам Сейм".

Председатель фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревицс заявил агентству ЛЕТА, что коалиция дееспособна и бюджет будет принят.