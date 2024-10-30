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Из-за отсутствия кворума Сейм не проголосовал за срочность проекта госбюджета

© LETA 30 октября, 2024 12:12

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в среду не проголосовал за установление срочности законопроекту "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы" из-за отсутствия кворума.

За установление срочности проголосовали 49 депутатов, но необходимо не менее 50 голосов.

По данным агентства ЛЕТА на заседание не явились Ингрида Цирцене ("Новое Единство") и Анна Ранцане ("Новое Единство"). Аугуст Бригманис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) также не проголосовал за срочность.

Был объявлен 30-минутный перерыв.

Несмотря на это недоразумение, глава фракции СЗК Харийс Рокпелнис заявил агентству ЛЕТА, что коалиция способна функционировать, и это будет подтверждено в процессе утверждения бюджета. У коалиции будет достаточно голосов на будущих голосованиях.

"Сейчас осень, время вирусов, осложнений со здоровьем, которые некоторым мешают участвовать в длительных заседаниях", - сказал Рокпелнис.

Политик добавил, что оппозиция также не явилась в полном составе, а трюк с нарушением кворума "стар, как и сам Сейм".

Председатель фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревицс заявил агентству ЛЕТА, что коалиция дееспособна и бюджет будет принят.

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