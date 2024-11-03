Из-за бури пострадал приют для животных Ulubele; все питомцы живы и здоровы

В субботу днем благодаря работе штатных сотрудников и волонтеров удалось освободить проход для ухода за животными, был проведен ремонт изгородей во временном режиме.

Из приюта сообщают, что ни люди, ни звери не пострадали, но сильно испугались. На странице приюта в "Фейсбуке" опубликован следующий пост:

"Буря, отступи!!! И больше ничего не порти! Ни один человек или животное не пострадали, но испытали основательный стресс и испуг. Спасибо команде U: работникам и волонтерам - освободили коридор для ухода и во временном режиме починили поломанные заборы в вольерах".