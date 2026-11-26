«Это ещё ничего! Мне из Даугавпилса посылка шла три-четыре недели. Из Литвы – два дня!» – поделилась своим опытом одна из участниц дискуссии.

«Мне редакция журнала Praktiskie rokdarbi отправила журнал – уже 11 дней прошло, а его всё нет», – пожаловалась другая.

«Да, в Латвии три-пять дней обрабатывают заказ, потом отправляют, но ещё и напоминать приходится. А из Германии, даже из Америки, – три дня, и всё на месте», – пишет ещё одна покупательница.