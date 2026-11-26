«Заказываю у китайцев – посылка приходит за шесть дней. Заказываю из Эстонии – четыре дня (причём на этот период ещё выпали выходные). Заказываю у латвийского производителя – одна сыворотка, одна единица товара, прошла неделя, а посылка ещё даже не отправлена. Ну, впечатляет!» – написала женщина.
Как выяснилось, с подобными проблемами сталкиваются многие жители Латвии. Причём речь идёт не только о сроках доставки, но и об отношении продавцов к покупателям.
«Это ещё ничего! Мне из Даугавпилса посылка шла три-четыре недели. Из Литвы – два дня!» – поделилась своим опытом одна из участниц дискуссии.
«Мне редакция журнала Praktiskie rokdarbi отправила журнал – уже 11 дней прошло, а его всё нет», – пожаловалась другая.
«Да, в Латвии три-пять дней обрабатывают заказ, потом отправляют, но ещё и напоминать приходится. А из Германии, даже из Америки, – три дня, и всё на месте», – пишет ещё одна покупательница.
Одна из участниц обсуждения рассказала, что в этом году дважды столкнулась с ситуацией, когда продавцы не отправляли оплаченные заказы и даже не удосуживались проинформировать об этом клиента.
«В одном случае на моё письмо с вопросом, где заказ, просто ответили, что товар закончился, и предложили выбрать что-нибудь другое. В другом случае на складе просто забыли о моём заказе, но хотя бы пять раз извинились по телефону и приложили небольшой подарок. В итоге всё закончилось хорошо, но опыт получен…»
Другой пользователь объяснил происходящее нехваткой работников у латвийских предприятий.
«У китайцев целая толпа китайцев работает – упаковывают, регистрируют, отправляют. У латышей же в большинстве случаев весь процесс держится на одном-двух людях, потому что желающих работать нет, есть только нытики, вечно обделённые и представители категории „мне все должны“. Вот и объяснение».
Автор публикации согласилась с тем, что у местных предпринимателей могут быть объективные трудности, однако напомнила, что покупатель вовсе не обязан делать на них скидку: «Надо учитывать, что в других странах всё происходит быстро и оперативно, и люди рассчитывают получить товар как можно скорее. Поэтому, если хочется, чтобы клиент не оказался одноразовым, надо немного больше стараться».
Разумеется, отдельные истории покупателей не позволяют судить обо всей латвийской интернет-торговле. Однако проблема, поднятая участниками дискуссии, вполне понятна: сегодня местный предприниматель конкурирует уже не только с магазином на соседней улице, но и с продавцами из Германии, Польши, Эстонии и Китая. И если зарубежный конкурент способен доставить товар быстрее, чем отечественный производитель успевает его упаковать, одних призывов покупать латвийское явно недостаточно.
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