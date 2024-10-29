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Из 78 претендентов определился победитель: кто возглавит объединенные общественные СМИ Латвии?

© LETA 29 октября, 2024 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В конкурсе на должность председателя правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) победила бывшая руководитель телеканала TV3 Байба Зузена, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация.

Зузена была признана наиболее подходящим кандидатом в конкурсе, в ходе которого на пять мест в правлении LSM претендовали 78 кандидатов.

В Совете общественных электронных СМИ не прокомментировали эту информацию, так как 30 октября состоится заседание совета по итогам конкурса.

В настоящее время Зузена возглавляет консалтинговую компанию "Komercizglītības centrs". С 2004 по 2007 год она была директором по маркетингу и программам на TV3, а с 2007 по 2019 год возглавляла TV3 и весь медиаконцерн "Modern Times Group" (MTG), позже преобразованный в "All Media Latvia", в который входят несколько телеканалов, радиостанция и интернет-порталы.

До работы в MTG Зузена работала в рекламных агентствах "Creative Laboratory", "DDB Latvia" и "Saatchi & Saatchi Latvia".

Зузена имеет степень бакалавра по клинической психологии и степень магистра делового администрирования, которые она получила в Латвийском университете и в "Riseba".

Как сообщалось, в апреле этого года был начат процесс объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения в единое общественное СМИ, которое начнет работу с 1 января 2025 года.

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