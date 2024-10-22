Итог приема в вузы: где остались свободные бюджетные места?

«Нынешний набор в вузы показывает, что мы вернулись к допандемийному уровню: в этом году студентами первого курса стали более 11 тысяч человек, и это при том, что из-за падения рождаемости в 1990-х годах молодежи сейчас вообще меньше», — сообщил специалист.

45 процентов новых студентов учатся на бюджетные средства, 55 процентов — на свои. В этом году стало гораздо больше бюджетных мест на педагогических направлениях. Позитивным изменением Андрис Тейкманис назвал тот факт, что теперь учиться на бюджете могут и те, кто уже работают педагогами в школах и учебных заведениях (раньше такое было запрещено).

При этом далеко не все бюджетные места в вузах оказались заполнены.

«При выборе места учебы абитуриенты руководствуются самыми разными критериями. Это не только возможность учиться за бюджетные деньги,— заверил гость передачи. — Если бы мы сделали смелый шаг и повысили зарплату учителям, то молодые люди начали бы видеть в этой профессии стабильность и перспективу. Следовательно, профессия учителя стала бы более востребованной. Пока же у нас остались свободные бюджетные места».

Что касается наиболее востребованных у абитуриентов спеицальностей, то тут по-прежнему лидируют информационные технологии, медицина и психология.