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ISW: российские войска наступают в Донецкой области

Euronews 26 ноября, 2024 20:54

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Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины, добившись значительных успехов в западной части Донецкой области. Как отмечают в ISW, это может позволить им наступать на Днепропетровскую и Запорожскую области, сообщает Euronews.

Российские войска продвигаются на западе Донецкой области. В настоящее время они движутся к окраинам Великой Новоселки — населенного пункта к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей.

Учитывая нынешние темпы продвижения Москвы, вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) определил несколько возможных вариантов действий для российского военного командования.

Российские войска могут продвигаться на запад от города Курахово, вдоль трассы H15, где они уже захватили некоторые районы. Это позволит армии РФ занять более выгодные позиции, с которых они смогут охватить цепь населенных пунктов вдоль шоссе к северо-западу и северо-востоку от Угледара.

Они также могут продолжить продвижение на запад вдоль дороги на Андреевку, одновременно атакуя "карман" к северо-востоку от Угледара и пытаясь вынудить украинские войска отступить на запад, чтобы избежать окружения.

Такой маневр может позволить российским войскам захватить тактические позиции в этом районе и выровнять линию фронта от Солнцевки до Константинопольского, отбросив их примерно на 23 км к востоку от границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Захват всей территории Донецкой и Луганской областей Украины в пределах их административных границ является главным приоритетом Кремля с момента первого вторжения России более десяти лет назад.

ISW отмечает, что для достижения цели Кремля — захвата всего региона — России потребуется захватить более 8 000 квадратных километров территории.

Но в то же время агентство Reuters сообщило, что нынешние темпы продвижения России в Украине являются самыми быстрыми с первых дней полномасштабного вторжения в начале 2022 года.

Находится ли город Запорожье в опасности?

Украинские военные предупреждают о возможных наземных операциях России против города Запорожье, расположенного в 30 километрах от нынешней линии фронта.

Сроки и возможные масштабы этого потенциального наступления остаются неясными, в том числе из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

Командир одной из украинских бригад заявил, что вторжение в Курск остановило первоначальные планы России по наступлению на Запорожье и что российское военное командование перебросило в Курскую область почти половину из 20 000-30 000 российских войск, первоначально собранных для наступления на Запорожье.

Командир батальона отметил, что продолжающиеся российские действия в Курске могут задержать наступление на Запорожье и что российские силы могут провести атаку меньшей группировкой войск, чем предполагалось изначально.

В воскресенье издание The Economist, ссылаясь на источники в украинской разведке, сообщило, что российские войска готовятся к будущей наступательной операции с участием до 130 000 человек против города.

Усиление воздушных атак

Тем временем Россия за ночь запустила 188 беспилотников против большинства регионов Украины, заявили во вторник украинские ВВС, назвав это рекордным количеством беспилотников, задействованных в одной атаке. Только в Киевской области воздушная тревога продолжалась более семи часов в течение ночи.

По данным властей, большинство беспилотников было перехвачено, однако были повреждены жилые дома и важнейшие объекты инфраструктуры, в том числе национальная электросеть. Сообщений о пострадавших в 17 регионах, подвергшихся обстрелу, не поступало.

Украина переживает трудную зиму — третью по счету на фоне полномасштабного вторжения и усилий Москвы по разрушению энергетической инфраструктуры страны и ослаблению воли украинцев к сопротивлению.

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