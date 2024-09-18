Истребители НАТО подняли в Латгалии из-за стаи птиц: СМИ

Министерство обороны Латвии сообщило во вторник, что около 9 часов утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью был обнаружен неопознанный воздушный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края. Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО, которые никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии не обнаружили.

Как пояснили в ВВС, приборы наблюдения за воздушным пространством восприняли как летающий объект стаю птиц.

Минобороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября усилено.

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа "Шахед". Национальные вооруженные силы следили за его приближением, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.