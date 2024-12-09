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Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты

© LETA 9 декабря, 2024 17:18

Мир

Истребители НАТО, выполняющие задачи миссии воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили два вылета для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

6 декабря истребители НАТО совершили вылет для идентификации самолета-разведчика СУ-24МР. Одновременно был идентифицирован транспортный самолет Ан-72, летевший в Калининградскую область.

В тот же день самолеты НАТО вылетели на сопровождение российского самолета-разведчика Ил-20.

Российский самолет летел без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера, в двух случаях без радиосвязи с Региональным центром управления полетами, в одном случае связь с Региональным центром управления полетами была.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.

Baltic News Service

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