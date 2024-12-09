Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты

6 декабря истребители НАТО совершили вылет для идентификации самолета-разведчика СУ-24МР. Одновременно был идентифицирован транспортный самолет Ан-72, летевший в Калининградскую область.

В тот же день самолеты НАТО вылетели на сопровождение российского самолета-разведчика Ил-20.

Российский самолет летел без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера, в двух случаях без радиосвязи с Региональным центром управления полетами, в одном случае связь с Региональным центром управления полетами была.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.

Baltic News Service