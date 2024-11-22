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Истерия не способствует укреплению латышского языка и латышской нации: Ханов

© Lsm.lv 22 ноября, 2024 09:20

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Когда-то национализм был весьма прогрессивным течением, но сегодня партии националистического толка — осознанно или нет — работают скорее не на прогресс и укрепление нации, а на сохранение ее уязвимости, говорит Денис Ханов, об этом пишет  LSM+ со ссылкой на ЛР4.

По его словам, если бы какая-то «национальная партия» сумела позаботиться о состоянии ветшающих объектов материальной культуры (например, на Большом кладбище), о большей и повсеместной доступности латышской литературы и др (условно говоря, «Райнис в каждый дом), «это был бы пример национальной политики по сохранению истории, литературы, наследия».

«А когда это направлено на истерию, на исключение других, тогда это ни коим образом не способствует стабильности латышского языка и латышской нации. Поэтому для меня этот парадокс всё ещё существует: национальные партии в основном делают то, чтобы нация осталась эксклюзивной, закрытой и тем самым осталась под угрозой».

Он отметил, что изначально — в конце XVIII, в начале XIX века — национализм во многих странах был прогрессивным течением, предполагая мобилизацию общество, открытие социальных границ (в противовес более раннему сословному обществу), распространение образования и др. Но со временем из прогрессивной и нередко гонимой идеи он во многих странах превратился в государственную идеологию, обрел крайне радикальные формы и в конце концов поспособствовал взрыву Первой мировой войны.

ФОТО агентства ЛЕТА

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