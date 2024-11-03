Испания: добровольцы покидают пострадавшие от наводнения районы, гнев населения не утихает



Добровольцы начали покидать самые пострадавшие от наводнения районы испанской Валенсии, приняв участие в работах по очистке территории после стихийного бедствия, самого сильного за последние десятилетия.

Трагедия, унесшая жизни как минимум 205 человек, сплотила население и вызвало волну солидарности по всей стране: сотни людей отправились в пострадавшие районы пешком, неся воду, продукты первой необходимости, лопаты и метлы, чтобы помочь с уборкой.

Число людей, пришедших на помощь, было настолько велико, что власти попросили их не садиться за руль и не идти пешком, поскольку они блокируют дороги, необходимые для работы экстренных служб.

В выходные в Испании ожидали новых ливней, сотни солдат были направлены на помощь спасателям.

Во вторник проливные дожди и град вызвали наводнения во многих регионах, наибольший удар приняла на себя восточная провинция Валенсия. Улицы превратились в реки, которые утопили первые этажи домов и смыли автомобили и людей.

Разрушения во многих населенных пунктах напоминали последствия сильного урагана или цунами.

Только в регионе Валенсия подтверждена гибель 202 человек. Еще два человека были найдены мертвыми в соседней Кастилье-Ла-Манче и один - в южной Андалусии.

По словам властей, пока неизвестно точное число людей, пропавших без вести, а число погибших, скорее всего, будет расти, поскольку некоторые районы, пострадавшие от наводнения, все еще недоступны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила государственной телекомпании TVE, что по меньшей мере 1700 солдат направлены на помощь региональным и местным спасателям в поисках тел погибших и пострадавших.

По ее словам, завтра к спасательным работам присоединятся еще больше военнослужащих, поскольку "предстоит сделать еще очень многое".

Пока полиция и спасатели продолжают поиски тел погибших, власти, похоже, перегружены масштабами катастрофы, и выжившие полагаются на добровольцев, которые спешат им на помощь.

Это вызвало гнев многих жителей пострадавших районов, которые говорят, что местные власти и службы спасения не оказали им достаточной поддержки.

Огромное число погибших - наводнение стало самым смертоносным стихийным бедствием в Испании за всю историю - вызвало вопросы о том, как такое могло произойти в стране Европейского союза, которая превосходит всех по уровню общественной безопасности.

Некоторые оппозиционные законодатели критикуют центральное правительство за задержку с оповещением населения о наводнениях и развертыванием спасательных команд. Министерство внутренних дел Испании в своем заявлении сообщило, что за меры гражданской обороны отвечают региональные власти.

В интервью испанским телеканалам и в социальных сетях на этой неделе жители региона Валенсия ставили под сомнение готовность местных властей к такого рода трагедиям.

Региональное правительство критикуют за то, что предупреждения о наводнениях не рассылались на мобильные телефоны людей до 20:00 по местному времени во вторник, а к этому времени несколько городов и деревень уже были затоплены в течение нескольких часов.

Национальная метеорологическая служба AEMET выпустила в пятницу оранжевое предупреждение о дождях для районов Валенсии и Кастельона, где многие населенные пункты все еще не оправились от масштабов последствий стихии.

Метеорологи предупреждают, что хотя дождь не будет таким сильным, как во вторник, он может создать новую угрозу наводнений, поскольку земля уже насыщена влагой.