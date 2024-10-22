Искусственный интеллект не будет бесплатным: СМИ

В мае этого года технологический гигант "Microsoft" опубликовал годовой отчет, в котором в целом не было никаких откровений или шокирующих фактов, за исключением одного: выбросы углекислого газа компании выросли с 2020 года на 30%.

Какие вообще выбросы углекислого газа могут быть у компании, сотрудники которой целыми днями сидят за компьютерами, и почему они так резко выросли? Ответ - это последствия развития ИИ. "Microsoft" вкладывает огромные средства в ИИ, и это привело к резкому увеличению выбросов углекислого газа, поскольку ИИ потребляет огромное количество энергии.

Это касается не только гиганта "Microsoft", но и любой другой компании, которая вкладывает значительные средства в разработку инструментов ИИ.

Амстердамская школа бизнеса и экономики подсчитала, что к 2027 году системы ИИ будут потреблять столько же энергии, сколько Нидерланды - одна из самых промышленно развитых стран Европейского союза.

Более того, огромные центры обработки данных, необходимые для работы систем ИИ, потребляют не только электричество, но и огромное количество воды для охлаждения - на один такой центр расходуется около 220 млн литров воды в год.

Это не является большой проблемой для Нидерландов или Латвии, где нет дефицита воды, но это проблема для таких стран, как Греция и Испания, страдающих от засухи и летних пожаров.

(Latvijas Avīze)