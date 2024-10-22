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Искусственный интеллект не будет бесплатным: СМИ

© LETA 22 октября, 2024 11:19

Бизнес 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Andre M. Chang/ZUMA Press Wire)

Пока одни превозносят искусственный интеллект (ИИ) как один из инструментов, который полностью изменит экономическое, социальное, научное и другие виды поведения человечества, а другие думают об угрозах, которые представляет ИИ, появился еще один фактор его влияния на развитие человечества.

В мае этого года технологический гигант "Microsoft" опубликовал годовой отчет, в котором в целом не было никаких откровений или шокирующих фактов, за исключением одного: выбросы углекислого газа компании выросли с 2020 года на 30%.

Какие вообще выбросы углекислого газа могут быть у компании, сотрудники которой целыми днями сидят за компьютерами, и почему они так резко выросли? Ответ - это последствия развития ИИ. "Microsoft" вкладывает огромные средства в ИИ, и это привело к резкому увеличению выбросов углекислого газа, поскольку ИИ потребляет огромное количество энергии.

Это касается не только гиганта "Microsoft", но и любой другой компании, которая вкладывает значительные средства в разработку инструментов ИИ.

Амстердамская школа бизнеса и экономики подсчитала, что к 2027 году системы ИИ будут потреблять столько же энергии, сколько Нидерланды - одна из самых промышленно развитых стран Европейского союза.

Более того, огромные центры обработки данных, необходимые для работы систем ИИ, потребляют не только электричество, но и огромное количество воды для охлаждения - на один такой центр расходуется около 220 млн литров воды в год.

Это не является большой проблемой для Нидерландов или Латвии, где нет дефицита воды, но это проблема для таких стран, как Греция и Испания, страдающих от засухи и летних пожаров.

(Latvijas Avīze)

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Нехватка учителей второго иностранного языка: педагогам снизили требования для работы

Новости Латвии 15:30

Новости Латвии 0 комментариев

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

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Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Важно 15:24

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Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

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Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 15:18

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Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

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Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

Новости Латвии 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

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Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

ЧП и криминал 14:50

ЧП и криминал 0 комментариев

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

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Eurostat: Латвия в числе 13 стран ЕС, у которых вырос госдолг

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

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В соцсетях нашли плакат «Аэрофлота»: куда и за сколько можно было улететь из Риги

Важно 14:18

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На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

На плакате по-латышски значится: "Трассы, которые начинаются в Риге". А также указаны основные маршруты - естественно, все города находились в СССР. Ниже приводятся цены. Так, в Москву билет стоил 17 рублей, а в Ленинград - всего 11 рублей. Из Риги можно было махнуть на курорт: в Одессу за 25 рублей, Сочи - 39 рублей, Минеральные Воды - 38 рублей. Самые далекие маршруты - в Новосибирск за 62 рубля, и в Ташкент за 70 рублей.

Читать