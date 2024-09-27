Она обратилась к министру благосостояния Улдису Аугулису (СЗК) и подведомственному ему министерству с требованием объяснить, почему на сайте министерства снова был использован государственный язык России?

Labdien, @uldisaugulis @Lab_min! Kādā sakarā krievijas valsts valoda atkal vīd ministrijas tīmekļvietnē? Tas ir kas galēji nepieņemams! Ministra @EglitisGatis laikā nekā tāda nebija! Vai atkal esat uzņēmuši krievināšanas kursu? #AtkrieviskoLatviju! pic.twitter.com/6iobF9bxtS — Liāna Langa (@liana_langa) September 26, 2024

"Это что-то совершенно неприемлемое! При министре @EglitisGatis ничего подобного не было! Вы снова взяли курс на русификацию? #AtkrieviskoLatviju!", - написала она у себя на странице в Твиттере/X, вспомнив добрым словом министра от Новой консервативной партии Гатиса Эглитиса.

Сама Ланга ранее также состояла в Новой консервативной партии, но две недели назад покинула её.

Отметим, что спустя несколько часов после тирады Ланги с сайта Министерства благосостояния пропала информация для инвалидов на русском языке.

А тем временем, 27 сентября в Латвии пройдет общенациональная социальная акция в поддержку людей с ограниченными возможностями «День разной обуви». Жителей Латвии приглашают надеть разную обувь, таким образом символически выражая понимание и принятие людей с функциональными и ментальными расстройствами. Информация именно об этом мероприятии так расстроила поэтессу.