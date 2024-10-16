Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Октября Завтра: Daiga, Dinija

Информацию о желейных конфетах с якобы наркотиками для школьников проверит полиция

Редакция PRESS 16 октября, 2024 13:23

Важно 0 комментариев

Facebook

Государственная полиция проверяет информацию о якобы предназначенных рижским школьникам наркотиках в виде желейных конфет.

Полиция получила информацию о публикациях, распространенных в социальных сетях, эта информация проверяется, полиция следит за ситуацией. При этом в полиции отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая распространения среди детей наркотиков в виде желейных конфет, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.

Однако, если кто-то располагает информацией о реальных случаях, правоохранители призывают сразу сообщать об этом в полицию.

В родительских группах в различных коммуникационных каналах распространяется информация, поступившая из Рижской центральной гуманитарной средней школы и Бергской основной музыкально-художественной школы. В каналах связи утверждается, что среди детей распространяются новые наркотики в виде желейных конфет, последствия употребления которых могут быть летальными.

Ранее журналисты LSM+ также проверяли информацию о наркотических конфетах, и пришли к выводу, что эта информация, по крайней мере частично - фейк. Фотография из сообщений в родительских чатах не сделана в Латвии, а взята из интернета. Но конфеты на ней — реальные. Они содержат тетрагидроканнабинол — психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе. Вещество очень опасное, говорят в Центре психиатрии и наркологии (NPVC).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А поезда все идут и идут: в Латвии обсуждают штрафы для Škoda Vagonka

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.

На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.

Читать
Загрузка

Боязнь памятников – это болезнь! На Ратушной площади прошёл пикет РСЛ. ФОТО, ВИДЕО

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ). 

Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ). 

Читать

Пять пунктов и тайные приложения: Зеленский представил Раде «план победы»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем «плане победы», с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем «плане победы», с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Читать

Половину Rīgas dzirnavnieks приобрел немецкий производитель зерновых продуктов

Бизнес 15:25

Бизнес 0 комментариев

Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия АО "Rīgas dzirnavnieks" станет немецкий производитель зерновых продуктов "H. & J. Brüggen KG", который приобрел через дочернее предприятие 50% акций "Rīgas dzirnavnieks", сообщили агентству ЛЕТА представители материнского предприятия "Rīgas dzirnavnieks" - АО "Dobeles dzirnavnieks".

Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия АО "Rīgas dzirnavnieks" станет немецкий производитель зерновых продуктов "H. & J. Brüggen KG", который приобрел через дочернее предприятие 50% акций "Rīgas dzirnavnieks", сообщили агентству ЛЕТА представители материнского предприятия "Rīgas dzirnavnieks" - АО "Dobeles dzirnavnieks".

Читать

Погода на завтра: зато красиво!

Новости Латвии 15:13

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Полиция просит помощи в опознании агрессивного пассажира автобуса. ФОТО

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

Полиция просит опознать агрессивного мужчину в черной куртке, который 24 сентября 2024 года около 20:00 на улице Дзирциема в Риге нарушил общественный порядок, нарушив общепринятые нормы поведения и создав угрозу для безопасности других лиц.

Полиция просит опознать агрессивного мужчину в черной куртке, который 24 сентября 2024 года около 20:00 на улице Дзирциема в Риге нарушил общественный порядок, нарушив общепринятые нормы поведения и создав угрозу для безопасности других лиц.

Читать

Тренинги и курсы хорошего самочувствия: на последствия скандала с домогательствами в Академии потребовали 400 000 евро

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Сексуальные домогательства в Музыкальной академии им. Язепа Витолса, видимо, происходит всё интенсивнее, а иначе как объяснить, зачем Министерство культуры подало в правительство просьбу о выделении академии почти 400 000 евро на мероприятия по борьбе с насилием?, - задается вопросом публицист Элита Вейдемане в «Неаткариге».

Сексуальные домогательства в Музыкальной академии им. Язепа Витолса, видимо, происходит всё интенсивнее, а иначе как объяснить, зачем Министерство культуры подало в правительство просьбу о выделении академии почти 400 000 евро на мероприятия по борьбе с насилием?, - задается вопросом публицист Элита Вейдемане в «Неаткариге».

Читать