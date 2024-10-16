Информацию о желейных конфетах с якобы наркотиками для школьников проверит полиция

Полиция получила информацию о публикациях, распространенных в социальных сетях, эта информация проверяется, полиция следит за ситуацией. При этом в полиции отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая распространения среди детей наркотиков в виде желейных конфет, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Госполиции.

Однако, если кто-то располагает информацией о реальных случаях, правоохранители призывают сразу сообщать об этом в полицию.

В родительских группах в различных коммуникационных каналах распространяется информация, поступившая из Рижской центральной гуманитарной средней школы и Бергской основной музыкально-художественной школы. В каналах связи утверждается, что среди детей распространяются новые наркотики в виде желейных конфет, последствия употребления которых могут быть летальными.

Ранее журналисты LSM+ также проверяли информацию о наркотических конфетах, и пришли к выводу, что эта информация, по крайней мере частично - фейк. Фотография из сообщений в родительских чатах не сделана в Латвии, а взята из интернета. Но конфеты на ней — реальные. Они содержат тетрагидроканнабинол — психоактивное вещество, которое содержится в каннабисе. Вещество очень опасное, говорят в Центре психиатрии и наркологии (NPVC).