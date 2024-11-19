Информация для семейного врача: больница должна будет сообщать, когда ребенку оказывают помощь

Информация будет вводиться в Электронную систему здравоохранения. Таким образом в Министерстве здравоохранения надеются сократить количество случаев повторного попадания детей в больницу.

Этот порядок обеспечит семейным врачам полную информацию об оказанных ребенку услугах и рекомендациях специалистов по дальнейшему уходу за здоровьем ребенка в амбулаторных условиях, подчеркнули в ведомстве.

Медики ДКУБ считают, что такой подход сократит случаи повторного попадания детей в больницу, в том числе в контексте лечения зависимостей.

Ранее родители не всегда сообщали семейным врачам о помощи, оказанной в приемном отделении больницы, и полученных рекомендациях, что приводило к перебоям в детском здравоохранении.