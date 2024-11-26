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Инфекционист: в этом году удивительное количество заболеваний, вызванных микоплазмой

© LETA 26 ноября, 2024 09:09

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В этом году удивительно много инфекций и заболеваний, вызванных бактерией - микоплазмой, а иногда пациенты попадают и в интенсивную терапию, рассказала в интервью журналу "Рижская Восточная клиническая университетская больница" профессор Людмила Виксна, инфекционист Рижской восточной клинической университетской больницы.

Она объяснила, что это бактерия, вызывающая заболевание, основные симптомы которого связаны с легкими, но также могут поражать и другие органы. Это не вирусная инфекция, от нее есть хорошие лекарства. Однако больные довольно часто попадают в больницы. В других случаях пациентам требуется дополнительный кислород, а также интенсивная терапия.

Что касается других заболеваний, то она отметила, что серьезного роста заболеваемости ни Covid-19, ни гриппом на данный момент нет, но это не значит, что его не будет.

Она подчеркнула, что клиническая картина гриппа из года в год очень схожа, поэтому, по ее мнению, в этом году она не будет сильно отличаться. Для вакцинации еще не поздно, подчеркнул специалист.

С другой стороны, она призывает к тщательной вакцинации против Covid-19, то есть для групп риска, а остальным этот вопрос следует рассматривать, так как он не так важен. По ее словам, в обществе уже выработан своеобразный иммунитет против этого вируса.

Она также сообщила о выводе исследователей о том, что многие последствия Covid-19 - различные симптомы и осложнения - со временем уменьшаются и даже проходят.

Осложнения делятся на две группы, а именно те, которые влияют на организм человека физически, такие как слабость, изменения функции сердца и изменения функции печени. И психические осложнения. По ее словам, многие пациенты жаловались на снижение памяти, нарушения сна, возбуждение и пессимизм.

Виксна подчеркнула, что все это иногда требует лечения, иногда проходит само. Однако она посоветовала обратиться к врачу. Перед этим инфекционист предлагает жителям заполнить специальную анкету на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний, которая поможет выявить последствия Covid-19.

Виксна рассказала, что для нее Covid-19 — первый известный респираторный вирус, который так сильно влияет на психическое состояние пациентов. Инфекциониста это удивило.

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