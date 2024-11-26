Им все равно, что там в Риге решают: Тимротс назвал Даугавпилс отдельной республикой

«Они делают, как они хотят. Я думаю, что им нас**ть, что в Риге решают или не решают… Они там живут своей жизнью!», - продолжает Тимротс.

«Нам следует временами поглядывать, как они это делают. Прежде всего, там другая религия, потому что католиков больше. Нужно также смотреть на культурную основу, их этика другая. Язык у них немного другой, и они тоже понимают, что живут на границе - как будто под вулканом, потому что там более опасная зона, чем посередине... И если мы всего этого не понимаем, как думает этот латгальец, какая у него этика и куда он ходит в церковь, а насколько по-другому он это все делает, тогда мы не поймем, почему у них в Даугавпилсе эти рюмочные открыты в полночь? А почему трамвай на Яни бесплатный? Мы этого не знаем, но там вот так", - рассказал Тимротс о повседневной жизни и обычаях латгальцев.