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Им все равно, что там в Риге решают: Тимротс назвал Даугавпилс отдельной республикой

Редакция PRESS 26 ноября, 2024 16:02

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«Даже такие простые вещи, как, например, продажа алкоголя, который в Риге можно купить до десяти [вечера], в Даугавпилсе в магазин можно зайти в полночь и купить его. Им там до одного места, что здесь в Риге решают. Там полностью своя республика!», - так со смехом описывал жизнь в Даугавпилсе продюсер и режиссер Паул Тимротс, обсуждая жизнь на границе Латвии - в Латгалии в программе телеканала TV24 "Пресс-клуб".

«Они делают, как они хотят. Я думаю, что им нас**ть, что в Риге решают или не решают… Они там живут своей жизнью!», - продолжает Тимротс.

«Нам следует временами поглядывать, как они это делают. Прежде всего, там другая религия, потому что католиков больше. Нужно также смотреть на культурную основу, их этика другая. Язык у них немного другой, и они тоже понимают, что живут на границе - как будто под вулканом, потому что там более опасная зона, чем посередине... И если мы всего этого не понимаем, как думает этот латгальец, какая у него этика и куда он ходит в церковь, а насколько по-другому он это все делает, тогда мы не поймем, почему у них в Даугавпилсе эти рюмочные открыты в полночь? А почему трамвай на Яни бесплатный? Мы этого не знаем, но там вот так", - рассказал Тимротс о повседневной жизни и обычаях латгальцев.

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