Илзе Лиепа «будет только рада», если памятник ее отцу в Риге снесут: СМИ

Илзе Лиепа – дочь народного артиста СССР Мариса Лиепы. В Риге поставили памятник танцовщику, но его реализация сразу возмутила Лиепу. "Последние новости из Риги касаются памятника моему отцу Марису Лиепе. Они собираются его снести. Этот памятник расположен рядом с Латвийской национальной оперой. Проект был интересный, но реализация ужасная. Он создан в псевдоавангардной манере модным художником-инсталлятором. Некрасивая фигура получилась», — жалуется она.

Балерина пыталась избавиться от статуи. "Когда её установили, я пошла к мэру Риги и попросил, чтобы этот памятник не ассоциировался с именем Мариса Лиепы. Но они меня не слушали. А сегодня из-за политической ситуации власти Латвии сами решили демонтировать памятник", - отмечает Лиепа.

Она не возражает против такого решения, наоборот: «Марис Лиепа большую часть жизни прожил в России, прославил русскую балетную школу, был народным артистом СССР. Что могу сказать: умные люди гордились бы тем, что Марис Лиепа — их земляк, родившийся в Риге. Ну, а если уродливый памятник снесут, я буду только рада, что это жалкое создание больше не будет ассоциироваться с именем моего великого отца", - заявила Илзе журналистам.