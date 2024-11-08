IISS: Страны НАТО в Европе продолжают полагаться на США

Расходы на оборону европейских стран НАТО в 2024 году были почти на 50% выше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым. В то же время вооруженные силы европейских государств "продолжают в той или иной степени полагаться на Соединенные Штаты во всех военных областях". Это следует из отчета лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в пятницу, 8 ноября.

Арсенал вооруженных сил в Европе был "сокращен в результате политических решений после окончания холодной войны и в последующие десятилетия". Оборонная промышленность в Европе также была свернута, указали в IISS.

Хотя с 2022 года, после нападения РФ на Украину, производство в ряде областей, таких как противовоздушная оборона и артиллерия, постоянно наращивается, констатировали эксперты. Так, ежегодный объем производства 155-миллиметровых снарядов, выпускаемых немецкой оборонной компании Rheinmetall, увеличился в десять раз и достиг 700 000 единиц.