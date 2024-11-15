Игра на два фронта. Как владельцы Даугавпилсского предприятия помогают РФ микросхемами

Примерно в 300 километрах от Даугавпилса в Белоруссии находится гордость ее властей - совместно с Китаем построенный индустриальный парк "Большой камень". Он был задуман как плацдарм для развития высокотехнологичных производственных предприятий.

В 2021 году его резидентом стала компания "SMD Bai" ("СМД Бай"), которая собиралась выпускать электронные платы. Владельцам предприятий - трем белорусам и двум гражданам Латвии - удалось получить выгоду во всем: от налоговых скидок Латвии и финансирования Европейского союза (ЕС) на разработку продуктов при экспорте почти половины продукции в Россию до особых выгод белорусской зоны для снабжения бывших стран СССР.

Однако затем началось крупномасштабное вторжение России в Украину. Латвийское предприятие заявило, что осуждает его и больше не будет сотрудничать с российскими и белорусскими клиентами. Бизнес, связанный с Белоруссией, продолжил работать, только неожиданно был переименован в "Микромаунт" и осенью 2022 года начал поставлять электротехнику в Россию.

С прошлого года важным клиентом "Микромаунт" стала петербуржская группа компаний "Геоскан", выпускающая дроны. 10 процентов компании принадлежит фонду, который возглавляет дочь президента России Екатерина Тихонова.

Компания попала под санкции США и Украины как производитель дронов, так как их используют для атак на Украину.

Полученные "Buro Media" таможенные данные показывают, что с июня 2023 года по июль 2024 года белорусский "Микромаунт" поставил российскому партнеру электронные компоненты на сумму 1,2 млн долларов США. Среди них программируемые контролеры с функцией памяти, необходимые военной индустрии, поэтому США и страны ЕС запретили их экспорт в Россию.

(Lsm.lv)