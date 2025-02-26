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ИГИЛ призвал к терактам в трёх европейских городах. «Это не меняет наших прежних планов», — заявляют власти

© LETA 26 февраля, 2025 16:49

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Исламисты призывают в социальных сетях к терактам в Германии, в том числе во время Кельнского карнавала, сообщил во вторник руководитель полицейских операций по проведению карнавала в Кельне Мартин Лоетц.

Он сказал, что подобные призывы также направлены на то, чтобы вызвать тревогу у населения, и что концепция полицейских операций будет вновь адаптирована, поскольку регион готовится к многодневным празднествам.

На плакате на сайте ИГИЛ указаны четыре цели: две в Кельне, одна в Нюрнберге и одна в голландском портовом городе Роттердам.

«Мы не знаем о каких-либо конкретных планах нападения или конкретных угрозах. Это не меняет наших прежних планов», - заявила представительница полиции Нюрнберга.

Источники в органах безопасности сообщили, что призывы к насилию известны и воспринимаются серьезно, но это не меняет текущую оценку уровня угрозы, который и так считается высоким.

«На основании этой записи мы еще раз оповестим экстренные службы и проинформируем их», - сказал Лок. Он добавил, что полиция уже готова к такому развитию событий, учитывая напряженную ситуацию с безопасностью.

На прошлой неделе полиция Кельна заявила, что готовится к карнавалу с соблюдением строгих мер безопасности в связи с нападением в Мюнхене и другими актами насилия в Германии. В Мюнхене 13 февраля 24-летний афганец въехал на своем автомобиле в толпу людей в центре Мюнхена, ранив около 30 человек, двое из которых позже скончались от полученных травм.

Карнавал, также известный как «Фашинг» или «Фастнахт», является важной частью немецкой культуры, особенно в католических районах на юге Германии и в Рейнской области на западе.

Традиционными центрами карнавальной культуры являются Кельн и Дюссельдорф, где проходят многодневные празднования перед Пепельной средой и началом христианского постного сезона.

Полиция Кельна планирует задействовать на время карнавала на 1 500 полицейских больше, чем обычно. Праздничные мероприятия начнутся в четверг.

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