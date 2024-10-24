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Идёт охота на волков: латвийцы всё чаще сталкиваются с хищниками

© LETA 24 октября, 2024 10:51

Новости Латвии 0 комментариев

Люди в Латвии продолжают сообщать о встрече с медведем или волком, все большей дерзости этих хищных животных, а также о причиненных ими разрушениях. Особенно ярко это проявилось в конце сентября - начале октября, когда едва ли не ежедневно в региональных и центральных СМИ стали звучать сообщения о том, что, например, недалеко от Валки медведь не испугался охотника, что грибники избегают ходить в Вайнёдские леса, потому что там тоже неожиданно появился косолапый, что волки грызут овец и т.д.

Насколько серьезна эта проблема в Латвии, нашем регионе, Европе? Должны ли люди оберегать себя и свое имущество сами или же рассчитывать на помощь охотников в ограничении хищников - или, может быть, на государственных деятелей и политиков?

"Настоящее сосуществование человека с хищниками станет только тогда возможно, когда научатся уживаться люди с разными интересами", - считает Янис Озолиньш, исследователь Латвийского государственного института лесоведения "Силава".

На волка в Латвии разрешена охота, и согласно закону об охоте и правилам охоты установлены строгие условия добычи в ограниченном количестве. В нашей стране в среднем за один сезон разрешено отстреливать 300 волков. Сезон охоты на них начался 15 июля и продлится до достижения установленного Государственной службой леса (ГСЛ) объема добычи, но не дольше, чем до 31 марта 2025 года.

Несмотря на это, фермеры жалуются, что волки регулярно нападают на домашний скот, нанося животноводам финансовый ущерб.

Только в прошлом году ГСЛ получила информацию о 120 нападениях волков, от которых пострадали 597 домашних животных.

По оценке службы, сейчас в Латвии примерно 1400 волков.

Озолиньш отмечает, что, по исследованиям ученых, в Латвии насчитывается 500-800 волков. В других странах Евросоюза (ЕС) волк еще больше защищен, чем в Латвии. Но и там растет давление на изменение статуса защиты волков в связи с нападениями на сельскохозяйственных животных.

В Латвии сейчас живут около полутора сотен медведей. Их число продолжает беспрепятственно расти, так как, в отличие от волков, охотиться на медведей запрещено. Охотники уверены: изменение статуса для ныне неприкосновенного медведя - политический вопрос, причем на уровне ЕС. Быстрых изменений не предвидится.

(Latvijas Avīze)

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