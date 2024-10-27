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Идет сбор подписей за возврат автомобильных номеров с латвийским флагом; более 400 человек подписались

© LETA 27 октября, 2024 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив Mana balss запущен сбор подписей за то, чтобы владельцы автомашин могли по желанию получить номерные знаки на автомобиль с латвийским флагом, а не только с флагом ЕС. Об этом агентство LETA информировал один из авторов инициативы Янис Дамбергс.

Он напоминает, что номерные знаки с латвийским флагом на белом фоне выдавали до 2004 года, и приводит в пример Данию, где до сих пор по желанию доступны номера без синей символики ЕС.

Дамбергс также поясняет, что из аналогичных соображений в повестку дня Сейма включены поправки к закону "О государственном гербе Латвии", согласно которым предусмотрен новый вид номерных знаков - с малым гербом Латвии. Автор инициативы расценивает эту идею признательно, но убежден, что одно решение не исключает другого: номера с флагом и с гербом могут существовать параллельно, как варианты выбора.

По мнению Дамбергса, поддержка такой инициативы способствует проявлениям патриотизма и сопричастности к стране среди населения.

Агентство LETA уже сообщало, что в сентябре Сейм поддержал в первом чтении поправки к закону "О государственном гербе Латвии", при принятии которых можно будет включать изображение малого герба страны в номерные знаки механических транспортных средств и прицепов к ним.

Авторы законопроекта - оппозиционная партия "Объединенный список" - заявляют, что использование герба на автомобильных номерах будет способствовать чувству сопричастности к Латвии, повысит патриотизм и сделает каждое зарегистрированное в Латвии механическое транспортное средство более узнаваемым за границей.

Согласно поправкам, малый герб Латвии можно будет наносить на номера с 2026 года.

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