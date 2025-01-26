Идентифицировано судно, возможно, повредившее кабель связи Латвийского радиотелецентра

Кроме того, в Балтийском море на круглосуточном дежурстве находится корабль морских сил, который немедленно был направлен для проведения проверки на находящемся вблизи кабеля сухогрузе Michalis San.

Морские силы выяснили, что судно находится на пути в Россию и ожидает разрешения от агента, когда можно будет следовать дальше. "Подозрительных действий на палубе и повреждений якоря нами не обнаружено, дополнительно продолжаем анализировать движение других судов в данном районе", - заявил Поленцс.

Согласно общедоступной информации, сухогруз Michalis San ходит под флагом Мальты. По данным сайта MarineTraffic, он шел из алжирского порта Беджая.