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И в Эстонии обсуждают создание следственной комиссии по Rail Balticа

© LETA 21 октября, 2024 10:55

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Конституционная комиссия парламента Эстонии обсудит в понедельник инициированный фракцией Центристской партии проект решения о создании следственной комиссии, целью которой станет расследование обстоятельств, связанных с реализацией проекта "Rail Balticа".

Как сообщил председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс, в случае столь масштабного проекта следует оставить в стороне политические разногласия, а парламентские партии должны объединить усилия.

"В латвийском Сейме создание следственной комиссии поддержали и коалиционные, и оппозиционные партии, и я искренне надеюсь, что все наши парламентские партии также отнесутся серьезно ко всему, что связано с проектом "Rail Balticа"c", - заявил Лаатс.

Он отметил, что первоочередной задачей комиссии будет проверка соответствия проекта договору по "Rail Balticа", ратифицированному парламентом в 2017 году, а также выяснение реального бюджета проекта и графика его реализации на 2024 год.

"Комиссия также должна выяснить, были ли учтены возможные риски в управлении проектом и его реализации и были ли правительства и парламенты проинформированы о них. Помимо этого, необходимо выяснить возможности финансирования проекта из внешних источников и объемы самофинансирования из государственных бюджетов стран Балтии", - сказал Лаатс.

По его оценке, предполагаемые расходы на реализацию проекта выросли более чем в четыре раза, и органы государственного контроля стран Балтии в своем отчете указали на отсутствие ясности в отношении дальнейших источников финансирования.

"Реализация проекта "Rail Balticа" отстает от графика минимум на пять лет, и существует реальная угроза, что часть уже использованных средств Европейского союза придется вернуть из-за несоблюдения сроков. Учитывая плачевное состояние государственного бюджета Эстонии, нельзя относиться легкомысленно к столь крупным расходам", - подчеркнул Лаатс.
 

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