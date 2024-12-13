И снова будет сильный ветер: погода в пятницу

"Когда-то Великобритания была колоссом, охватившим весь мир своей железной хваткой. Говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Но сегодня это солнце, кажется, заходит даже над самой Британией — той самой, кельтской, римской, англо-саксонской и нормандской, что возвысилась до небывалого величия, стала образцом для Запада и дала начало Америке, - пишет Андреа Видбург в журнале American Thinker. - Символом её неизбежного заката стало имя, которое чаще всего дают новорожденным в Англии и Уэльсе: Мухаммед. Будущее за теми, кто растёт и множится, пока коренные британцы хлопают глазами.
"Когда-то Великобритания была колоссом, охватившим весь мир своей железной хваткой. Говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Но сегодня это солнце, кажется, заходит даже над самой Британией — той самой, кельтской, римской, англо-саксонской и нормандской, что возвысилась до небывалого величия, стала образцом для Запада и дала начало Америке, - пишет Андреа Видбург в журнале American Thinker. - Символом её неизбежного заката стало имя, которое чаще всего дают новорожденным в Англии и Уэльсе: Мухаммед. Будущее за теми, кто растёт и множится, пока коренные британцы хлопают глазами.