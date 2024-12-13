И снова будет сильный ветер: погода в пятницу

В Видземе пройдет кратковременный снег, вечером в Курземе - небольшой дождь.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, в восточных регионах - северо-западный. К вечеру ветер усилится - на побережье его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха составит от -4 градусов на востоке страны до +4 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге осадков не ожидается, а температура воздуха будет около 0 градусов.