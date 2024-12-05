И снег, и дождь: латвийцев предупреждают о гололёде

По прогнозам синоптиков, будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха составит -2...+3 градуса.

Автомобильные дороги местами скользкие.

В Риге небо будет затянуто облаками, временами возможны небольшие осадки. При умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, сегодня утром снег и лед во многих местах Латвии затрудняют движение по основным и региональным автомагистралям страны.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 119 единиц техники зимнего сервиса.

Сложные условия движения на основных дорогах страны: на Таллиннском шоссе (А1) от поворота Бирини на Айнажи, на Видземском шоссе (А2), на Валмиерском шоссе (А3), на Даугавпилсском шоссе (А6) от Пекалне до Моста Айвиекстес, на Баусском шоссе (А7) , на Лиепайском шоссе (А9) от перекрестка Апшупес до Анниеки и от Мазблидене до Лиепаи, по Вентспилсскому шоссе (А10) от Стразде до Вентспилса, по Резекненскому шоссе (А12) от Варакляни до Терехова, по шоссе граница России (Гребнева)-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (A13) от Рушеницы до Гребнева, на Резекненской объездной дороге (А15), а также на шоссе Тинужи-Кокнесе (Р80) от Рижскоой объездной до поворота Скривери.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Елгавы, Риги, Даугавпилса, Краславы, Айзкраукле и Екабпилса.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.