И об экономике: ВВП Латвии за первые девять месяцев года снизился

В то же время в третьем квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом этого года, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП Латвии сократился на 0,2%.

В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев текущего года составил 29 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 10,1 млрд евро.

В третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость снизилась на 2,5%. Добавленная стоимость упала как в сферах услуг - на 2%, так и в производственных отраслях - на 2,7%.

Добавленная стоимость сельскохозяйственной, лесной и рыбной отраслей снизилась на 1,8%.

Из-за различных внешних и внутренних факторов в обрабатывающей промышленности в третьем квартале был спад на 2,1%. На это повлияло сокращение на 1,2% объемов крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности - производства древесины и деревянных изделий. Спад наблюдался и в производстве готовых металлических изделий - на 7,8%, компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 5,5%, а также в производстве продуктов питания - на 2%. При этом объемы производства выросли в отрасли химических веществ и химических продуктов - на 0,2%, а также изделий из неметаллических минералов - на 12%. В целом положительные результаты деятельности продемонстрировали 10 из 22 отраслей обрабатывающей промышленности.

Объемы производства остальной промышленности выросли на 13%. На отраслевую группу положительно повлиял прирост в электро -, газо- и теплоснабжении и кондиционировании воздуха - на 20,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 12,2%, в водоснабжении, управлении сточными водами, отходами и санации - на 3,4%.

Объем строительной продукции в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом прошлого года снизился на 6,9%, что обусловлено низким спросом на строительство зданий, где наблюдался спад на 19,3%. На снижение объемов инженерного строительства на 0,4% повлиял рост в строительстве объектов инфраструктуры городского хозяйства на 14,6%, сокращение в строительстве дорог и железных дорог на 4,4%, а также спад в остальном инженерном строительстве на 44,1%. Объем специализированных строительных работ сократился на 2,7%.

В сфере торговли за аналогичный период был рост на 4,7%. Положительные результаты показали все подотрасли. В отрасли продажи и ремонта автомобилей и мотоциклов произошло увеличение на 7,6%, в розничной торговле - на 0,5%, в оптовой - на 1,6%.

На сферу транспорта и хранения, в которой был спад на 7,7%, негативно повлияло сокращение объемов услуг наземного и трубопроводного транспорта на 8,3%, спад в водном транспорте на 15,5%, сокращение в сфере хранения и вспомогательных транспортных действий на 8,6%, а также сокращение почтовой и курьерской деятельности на 4,2%. Положительный вклад внес рост на 16,7% в отрасли воздушного транспорта.

В статистическом ведомстве отмечают, что рост на 2,1% продемонстрировала отрасль услуг по размещению и общественному питанию. Объемы оказанных услуг по размещению увеличились на 10,2%, но общее развитие отрасли затормозило сокращение объемов услуг общепита на 1,8%.

В деятельности информационно-коммуникационных отраслей было сокращение на 2,7%. Этому способствовал спад в услугах компьютерного программирования и консультирования на 5,5% и в телекоммуникационных услугах на 2,1%. Положительный результат в этом квартале показала отрасль информационных услуг, в которой был рост на 7,1%.

В сфере финансов и страхования был прирост 2,5%, на что повлиял рост финансовых услуг и дополнительных действий по страхованию в размере 34,4%, чему, в свою очередь, способствовали успешные результаты деятельности нескольких групп предприятий. В сфере финансовых услуг и страховой деятельности и отрасли пенсионных накоплений было сокращение - на 3,2% и на 5,8% соответственно.

На снижение в сфере профессиональных, научных и технических услуг на 2,2% повлияло падение активности в оказании юридических и бухгалтерских услуг на 3,5% и в оказании ветеринарных услуг на 10,2%. Положительное влияние на развитие отрасли оказал рост в развитии научно-исследовательской работы на 2,2%.

Добавленная стоимость услуг административных и сервисных служб в третьем квартале увеличилась на 8,1%. Положительный вклад в развитие отрасли внесли рост объема услуг строителей и ландшафтных архитекторов на 18,4%, рост в сфере услуг по поиску рабочей силы и обеспечению персоналом - на 17,3%, а также в сфере лизинга и аренды - на 15,3%. В охранных услугах и следственных действиях был спад на 16,7%, а объем услуг, оказанных туристическими бюро и туроператорами, сократился на 5,5%.

Рост налогов на продукты (главным образом, налога на добавленную стоимость, акцизных и таможенных налогов) в размере 0,8% обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость.

ЦСУ также отмечает, что в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие расходы домохозяйств увеличились на 1,1%. Расходы правительства на конечное потребление выросли на 7,7%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 0,2%, в том числе экспорт товаров увеличился на 0,5%, а экспорт услуг сократился на 1,5%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия, кроме мебели; электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. Основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 0,2%, в том числе импорт товаров вырос на 0,2%, а импорт услуг сократился на 0,3%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части, тогда как важнейшими импортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

В этом году в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2023 года общий объем выплат работникам вырос на 8,4%, при этом общая заработная плата работников поднялась на 8,2%, а социальные взносы работодателей - на 9,6%.

Зарплата работников в производственных отраслях выросла на 4,8%. Наиболее стремительным был рост зарплаты в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 11,5% а также в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - на 9,8%. В строительстве зарплата работников выросла на 4,5%.

В отраслях услуг зарплата работников увеличилась на 9,7%. Существенно она поднялась в сфере образования - на 17,5%, в сфере деятельности административных и сервисных служб - на 14%, а в сфере других услуг - на 12,8%.

Совокупный брутто-результат деятельности и смешанный доход снизились на 5%, а сальдо налогов на производство и импорт и субсидий выросло на 2,7%.