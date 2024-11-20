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И Николай II, и Пушкин, и Фаберже: эстонцы не сносят свою историю, а гордятся ею

Редакция PRESS 20 ноября, 2024 16:51

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Тут один латышский публицист заявил, что эстонцы красных латышских стрелков в плен не брали,  сразу к стенке ставили – и правильно делали, с них пример надо брать. Что ж, в 2024 году с них тоже неплохо было бы взять пример – хотя на этот раз латышский публицист наших северных соседей вряд ли одобрит. Речь о том, что пока в Риге власти пытаются поднять свой импотентный рейтинг с помощью борьбы с памятниками и переименованиями улиц, в эстонском Пярну, что в двух с половиной часах езды от нас, ситуация ровно обратная.

Здесь историю ценят и берегут. И с гордостью показывают туристам. Так, в историческом центре старого Пярну сохранилась улица Николая, названная так в честь Российского императора Николая II.

 И, чтобы никто не сомневался, в честь кого она носит это название, в одном из зданий на этой улице открыто кафе, которое так и называется Nikolai Lehtla (Николай Второй), с портретами самодержца и его семьи на витринах.

Кафе очень уютное, напоминающее старый трактир. В меню - описание блюд на трех языках - эстонском, английском и русском.

А на стенах уникальные фотографии царской семьи - с августейшими детьми. Судя по всему, работает оно давно и пользуется большим спросом у туристов.

Охотно посещают этот уютный трактир в Пярну и наши соотечественники  - за столиками живо слышна латышская речь. Особенно много здесь, в Пярну, было латышских гостей в День независимости Латвии, 18 ноября, когда в нашей стране объявлен официальный выходной.

И на стенах этого заведения, и в самом меню, на трех языках рассказывается история появления этого кафе в Пярну:  легенда гласит, что последний Российский император Николай II заехал на своем любимом фиолетовом Роллс-Ройсе в Пярнумаа. А поскольку автомобили с таким обилием блестящих деталей на улицах Пярну появлялись далеко не каждый день, он быстро привлек внимание горожан.

По слухам, водитель  Николая II был родом из этих мест, и когда царь выразил желание пообедать, он решил совместить полезное с приятным - отвезти царя пообедать и заодно развлечь  жителей города. Остановка была сделана в районе Никольской церкви в Пярну. Сама небольшая скромная церковь не впечатлила самодержца, привыкшего к золоченым куполам, а вот ресторан, в котором он отобедал, порадовал вкусными блюдами и напитками. Там царь отдохнул после долгой дороги, подкрепился и весело провел время, пока горожане любовались на его автомобиль. Все остались довольны. В честь того события в Пярну и открыт ресторан имени Николая Второго.

Если пройти чуть дальше по Старому Пярну, увидишь памятник Густаву Фаберже, создателю всемирно известных яиц Фаберже. Связь его с Санкт-Петербургом, а значит, и с Россией ярко прослеживается.

Но это не умаляет масштабов самой фигуры, и вот, памятник Фаберже тоже украшает Эстонский Пярну, и никому не приходит в голову его сносить. Напротив, местные жители и туристы стараются прикоснуться к носку его штиблет - примета на удачу. Бронзовый носок аж блестит на солнце.

Примерно в километре от этого места - ближе к курортным комплексам с различными SPA-процедурами, которых в Пярну столько, что глаза разбегаются, видим памятную доску. Она размещена у векового дуба, посаженного в честь столетия А.С. Пушкина в 1899 году.  О чем и  гласит надпись, продублированная и на русском языке. 

Еще одна мемориальная доска одна размещена чуть поодаль -  в месте службы прадеда А.С. Пушкина Ганнибала.

Все эти реликвии власти Пярну заботливо хранят и демонстрируют туристам, неспешно гуляющим по дорожкам после оздоровительных процедур.

Вот за что бы эстонцев похвалить, а не за расстрелы 1919 года... Но кому ж это придет в голову?

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