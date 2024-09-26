Как сообщил агентству ЛЕТА руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс, в связи с публичной информацией о недостаточном знании Клементьевым государственного языка в сентябре он обратился в Центр государственного языка (ЦГЯ) с просьбой предоставить подробную информацию о соответствии знаний Клементьева высшему уровню - C2.

ЦГЯ подтвердил, что Клементьев владеет латышским языком на недостаточном уровне, и в начале этого года ему был назначен административный штраф.

26 сентября депутаты "Нового Единства" внесли в президиум Сейма проект решения о направлении Клементьева на проверку по государственному языку.

Ранее Национальное объединение начало сбор подписей за направление двух депутатов Сейма от фракции "За стабильность" - Клементьева и Виктора Пучки - на проверку по государственному языку, так как не было уверенности, что их знание латышского языка находится на уровне, позволяющем выполнять обязанности депутата парламента.

Подписи за то, чтобы направить депутатов на проверку, собрать не удалось.

