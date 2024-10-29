И гарумзиме тянет: Артур Смолянинов уже заговорил на латышском, а в Москве выписали ордер на его арест

Во как. У Людей и челюсть нормальная, и язык можно быстро выучить. Он тут по латышский говорит, латыши оценят )). pic.twitter.com/GkkX20sjo4 — IlonaD ❤️ (@IlonaD00) October 27, 2024

В комментариях отметили, что язык он не выучил, а читает по бумажке. Но видно, что очень старается тянуть все долгие гласные. И для начинающего имеет прекрасное произношение.

А пока Смолянинов изучает госязык Латвии, Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и по обвинению в разжигании ненависти.