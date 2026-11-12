Кроме того, Латвия, как и остальные европейские страны, зависит от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Даже заметное снижение налоговой составляющей не способно оградить автомобилистов от изменений на международном нефтяном рынке.

При этом для государственного бюджета уменьшение акциза означает вполне реальные потери доходов. Деньги, которые государство недополучает от продажи топлива, могли бы использоваться для финансирования больниц, школ и других общественно важных нужд.

По мнению Витолса, именно такое распределение средств было бы значительно более рациональным, чем продолжение масштабной меры поддержки, которая приносит каждому отдельному автомобилисту сравнительно небольшую экономию.