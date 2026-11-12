По мнению политика, решение снизить акциз на бензин и дизельное топливо во многом было продиктовано предвыборной атмосферой, а не трезвым экономическим расчётом. Под давлением общественного недовольства ростом цен политики стремились продемонстрировать заботу об избирателях, не особенно задумываясь о долгосрочных последствиях для бюджета.
Витолс считает, что подобные меры являются примером популизма, когда краткосрочный политический эффект оказывается важнее реальных экономических приоритетов государства.
Экономист обращает внимание на незначительность получаемой водителями выгоды. Когда стоимость топлива колеблется в пределах от 1,50 до 2,20 евро за литр, снижение цены на несколько центов принципиально ничего не меняет.
Кроме того, Латвия, как и остальные европейские страны, зависит от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Даже заметное снижение налоговой составляющей не способно оградить автомобилистов от изменений на международном нефтяном рынке.
При этом для государственного бюджета уменьшение акциза означает вполне реальные потери доходов. Деньги, которые государство недополучает от продажи топлива, могли бы использоваться для финансирования больниц, школ и других общественно важных нужд.
По мнению Витолса, именно такое распределение средств было бы значительно более рациональным, чем продолжение масштабной меры поддержки, которая приносит каждому отдельному автомобилисту сравнительно небольшую экономию.
Особенно примечательно, что против продления налоговой льготы выступает не только депутат правящей политической силы, но и советник министра финансов. Его позиция свидетельствует о том, что вопрос дальнейшего сохранения сниженного акциза может стать предметом дискуссий при формировании бюджетной политики.
Витолс характеризует продолжение подобных налоговых послаблений как финансово неправильную и безответственную политику.
Таким образом, речь пока не идёт о принятом решении повысить акциз. Однако депутат открыто предлагает отказаться от продления действующего снижения налога, считая, что государству следует сосредоточиться на финансировании более важных потребностей, а не пытаться компенсировать автомобилистам несколько центов с каждого литра топлива.
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