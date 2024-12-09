Хром, свинец, кобальт и ртуть: бывшая свалка отравляет воду? Ответ самоуправления шокировал жителей

Опасные отходы начали сбрасывать на окраине Елгавы в 1950 году. Сначала это были твердые отходы. Позднеее с нескольких заводов, в том числе RAF и кожевенных заводов, стали возить жидкие опасные отходы. После восстановления независимости Латвии территория вокруг бывшей свалки «Космос» была признана одной из самых загрязненных в стране.

Договор о санации этой территории был подписан в 2010 году. В том же году государство взялось также очистить Инчукалнские гудронные пруды. Однако бывшую елгавскую свалку следовало очистить гораздо быстрее — за 15 месяцев. На это было выделено 5,5 млн латов, львиную долю затрат покрывали средства еврофондов. Победителем конкурса стал латвийско-эстонско-германский консорциум RTS-HEIWOE. Позже в проекте фигурирует компания с другим названием RTS Infra construction, уже без германского капитала. Сейчас его тоже больше не существует.

Как заявил представитель подрядчика по рекультивации, всё сделано в соответствии с проектом. Бывшую свалку было решено закапсулировать – засыпатьв пруды измельчённый материал, полученный при сносе нескольких старых зданий в Елгаве. Затем окружить его рифленой стеной на глубине шести метров и покрыть слоем изоляции.

Где была допущена ошибка в проекте — то ли не создали гофрированную стену вокруг всего ядра фактической зоны загрязнения, то ли не откачали грунтовые воды, то ли не оценили влияние климата, теперь остается лишь строить догадки. Факты же таковы, что, по данным мониторинга за 2023 год, отмечается прирост практически всех показателей содержания опасных веществ в поверхностных водах. Да и в некоторых скважинах на месте бывшей свалки с годами увеличилась концентрация отдельных тяжелых металлов, таких как хром, свинец, кобальт и ртуть.

«В самом начале не было изучено то, что этот диапазон был намного больше. Мы рассудили, что площадь может составлять 24 гектара и что нечто более концентрированное на территории свалки начали создавать только после 1970 года. Там было четыре пруда с жидкостью. На самом деле именно от них исходило большое загрязнение, и их нужно было каким-то образом ограничить, чтобы [загрязнение] не распространялось дальше. Поэтому, вероятно, было принято решение инкапсулировать их, но на площади 5-6 га. Значит, еще как минимум 20 гектаров определенно загрязнены где-то снаружи, что не изучалось», — рассказал De facto Хардийс Вербелис, директор Юго-Западного регионального управления VVD.

Как убедились журналисты De facto, в окрестностях бывшей свалки расположено несколько жилых домов. Много где строят новые дома. Но централизованного водоснабжения здесь все еще нет. Население пользуется «спицами» или другими скважинами. И применяет фильтры. Присутствует ли загрязнение на глубине нескольких десятков метров, Служба окружающей среды не выясняет. Чем глубже скважины, тем больше вредных веществ может попасть в более глубокие слои. В свою очередь, жители окрестностей при устройстве глубоких скважин не так широко проверяют наличие тяжелых металлов.

«Анализы, которые всегда снимают для установки фильтров для воды, ничем не отличаются: она во всей Елгаве плохие. Кроме того, необходимо устанавливать домовую систему очистки, чтобы вода была хорошей», — рассказал местный житель Ритвар Веверс.

Представитель объединения жителей района Jelgavas Līnijas Угис Хиго Глазитис рассказал, что у тех членов общественной организации, которые оборудуют глубокие скважины, вода «пахнет складом в кабинете химии». Однако проводить анализы на содержание тяжелых металлов в такой воде для населения дорого. «И я считаю, что это должны делать те, кто не смог исправить ситуацию», — добавил Глазитис.

Государство осознает проблему. VVD планирует заказать анализ и пробурить в окрестностях свалки еще 15-18 дополнительных скважин. Прогнозируется, это будет стоить около 20 тысяч. евро.

Если загрязнение будет обнаружено на более обширной территории, то будут искать решения, а также финансирование. Европейские фонды использовать повторно нельзя. Сейчас надеются на гранты от правительства Норвегии. Тем временем государство призывает местные власти помочь своим жителям.

«Мы, говоря с самоуправлением, уже призывали и будем призывать оценить возможность действительно создать централизованное подключение жителей конкретного района к водоснабжению, поскольку это было бы наиболее оптимальным решением на данный момент», — заявила Рудите Весере, заместитель госсекретаря Министерства климата и энергетики по вопросам охраны окружающей среды.

Того же просило общество районных активистов. Надежда появилась на прошлой неделе, когда самоуправление изменило границы агломерации и решило расширить канализационную сеть. Однако мэр Елгавы Андрис Равиньш на встрече не стал задерживаться на этом вопросе. «Это нас просто шокировало. Такое отношение, которого мы на самом деле ожидали от самоуправления», — признался представитель общества.

Проводить централизованное водоснабжение в район бывшей свалки Елгавская дума не собирается. Жителям рекомендуется действовать самостоятельно — пробурить глубокие скважины или подключиться к городскому водоснабжению за свой счет.

«По поводу централизованного [водоснабжения] — на данный момент в бюджете этого года возможностей нет.

Поэтому, чтобы пофилософствовать о чем-то или думать, в каком году это произойдет, мы тут можем фантазировать с обеих сторон», — резюмировал вице-мэр Елгавы Юрис Стродс.

Комментируя опасения насчет распространения загрязнения, вице-мэр Елгавы пожаловался на отсутствие хорошей коммуникации и с государством, и с местными активистами. Это якобы мешает самоуправлению разобраться в проблеме.

«Если уважаемое государство скажет, что существует проблема, как вы говорите, и для нас тоже. В письменной форме. Тогда и примем решение. <..> Если у кого-то отравлена вода, логично ему обратиться к нам, и мы укажем, где можно получить 25 литров в сутки. Нормативизм определяет это», — заявил Стродс. На вопрос о защите населения самоуправления он ответил риторическим встречным вопросом о качестве воды: «Согласно какому нормативному акту она загрязнена?»

Как рассказала специалист думского департамента развития и городского планирования по управлению окружающей средой Иоланта Лижус, самоуправление Елгавы все же планирует отреагировать на известия о загрязнении грунтовых вод. А именно, в новой территориальной планировке территорию вблизи бывшей свалки можно будет определить как природную зону, строительство на которой будет запрещено.