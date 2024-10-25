Хотелось бы понять: пассажирку возмутило русское радио в салоне автобуса, Rīgas satiksme прокомментировало

Gribētu saprast @Rigassatiksme_ vai tas šķiet normāli, ka sabiedriskā transporta vadītājs darba laikā transportā atskaņo radio krievu valodā? — Strēlniece (@strelka_b) October 23, 2024

В комментариях нацпатриоты немедленно предложили создать совместно с Рижской думой такой законопроект, который ограничивал бы и это право.

"Я обращаю на это внимание уже несколько лет. Может быть, @Rigassatiksme_ должен не просто отписаться, а вместе с @RigasDome заняться этим вопросом и решить, что радио на русском языке в общественном транспорте, принадлежащем Рижскому самоуправлению, и представляющем Латвийское государство, запрещено", - писали люди.

Uz šo jau vairākus gadus vēršu uzmanību. Varbūt @Rigassatiksme_ nevajag tikai atrakstīties, bet kopā ar @RigasDome risināt šo jautājumu un pieņemt lēmumu, ka radio krievu val. publiskajā transportā, kas pieder pašv. un reprezentē Latvijas valsti, ir aizliegts atskaņot. — Ilze Rungule (@IRungule) October 23, 2024

Некоторые даже обратились непосредственно к вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу, представляющему Нацблок.

"@EdvardsRatnieks похоже, что и эту кантору нужно срочно дезинфицировать от оккупантов, русский язык - ядовитый, язык тех, кто оккупировал латышей и убивает украинцев!", - отмечали некоторые.

И отдельные личности предлагали запретить транслировать в Латвии радио на русском, целиком всё.

Ранее Rīgas satiksme уже отвечала на похожую претензию и тогда подробно пояснило, что слушать музыку водитель во время работы может любую, но она должна звучать тихо и не мешать других пассажирам.