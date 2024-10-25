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Хотелось бы понять: пассажирку возмутило русское радио в салоне автобуса, Rīgas satiksme прокомментировало

Редакция PRESS 25 октября, 2024 13:06

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Пассажирка общественного транспорта через социальные сети обратилась в Rīgas satiksme с требованием разъяснить, имеет ли право водитель слушать во время работы музыку на русском языке. И получила необычный для нашего времени ответ - в Латвии нет запрета на прослушивание русской музыки по радио.

В комментариях нацпатриоты немедленно предложили создать совместно с Рижской думой такой законопроект, который ограничивал бы и это право.

"Я обращаю на это внимание уже несколько лет. Может быть, @Rigassatiksme_ должен не просто отписаться, а вместе с @RigasDome заняться этим вопросом и решить, что радио на русском языке в общественном транспорте, принадлежащем Рижскому самоуправлению, и представляющем Латвийское государство, запрещено", - писали люди.

Некоторые даже обратились непосредственно к вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу, представляющему Нацблок.

"@EdvardsRatnieks похоже, что и эту кантору нужно срочно дезинфицировать от оккупантов, русский язык - ядовитый, язык тех, кто оккупировал латышей и убивает украинцев!", - отмечали некоторые.

И отдельные личности предлагали запретить транслировать в Латвии радио на русском, целиком всё.

Ранее Rīgas satiksme уже отвечала на похожую претензию и тогда подробно пояснило, что слушать музыку водитель во время работы может любую, но она должна звучать тихо и не мешать других пассажирам.

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