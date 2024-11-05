Хоть раз они должны почувствовать ответственность: экс-министр обороны Гулбис предлагает наказать за «памятник» БТР «рублём»

Гулбис вспомнил, как в его детстве у стен авиационных институтов и других учреждений Советского Союза выставлялись объекты военного дизайна - самолеты «ЯК», танк «Т-34» и другие.

«Жаль, что Министерство обороны не избавляется от советского мышления! Но что бы я сделал сейчас на месте премьер-министра, так это попросил бы Генеральную прокуратуру рассмотреть вопрос о том, чтобы каждый из подписантов солидарно выплатил эти 180 тысяч евро. Хоть раз эти подписавшие чиновники должны быть наказаны, чтобы они почувствовали на собственном кармане, какую глупость они совершили», - заявил бывший министр внутренних дел.

Гулбис отметил также, что если мы поедем в Германию, Бельгию или Швецию, то нигде не увидим БТР где-либо рядом с базой НВС или какой-либо армейской базой. «Нигде! Это просто снова мышление сталинского времени", - говорит Гулбис, обсуждая размещение "военизированной скульптурной композиции" в Кадаге возле военной базы Адажи.