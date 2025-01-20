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«Хороший» человек протаранил сразу две машины на Тейке и скрылся с места происшествия

Редакция PRESS 20 января, 2025 15:25

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Сегодня ночью в Риге, на улице Лиелвардес 125, кто-то стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия. В социальных сетях просят откликнуться тех, кто может помочь установить личность "хорошего человека", совершившего аварию. К делу подключилась и полиция.

Призыв о помощи опубликован в социальной сети Facebook:

"Лиелвардес 125. Сегодня ночью , около 3:15 "хороший" человек устроил нам такой сюрприз. Может кто-то видел что-то или где-то брошена разбитая автомашина. Просим помочь найти виновного", - пишет Людмила

Как подтвердили в Государственной полиции, вызов был получен около 04:00. «На данный момент неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на две припаркованные машины, повредив их, после чего покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в установленном законом порядке», – сообщили в полиции.

Государственная полиция начала процесс по административному правонарушению, проводит расследование обстоятельств происшествия, а также призывает очевидцев откликнуться, позвонив по телефонам 67086687 или 112.

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