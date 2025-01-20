«Хороший» человек протаранил сразу две машины на Тейке и скрылся с места происшествия

Призыв о помощи опубликован в социальной сети Facebook:

"Лиелвардес 125. Сегодня ночью , около 3:15 "хороший" человек устроил нам такой сюрприз. Может кто-то видел что-то или где-то брошена разбитая автомашина. Просим помочь найти виновного", - пишет Людмила

Как подтвердили в Государственной полиции, вызов был получен около 04:00. «На данный момент неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на две припаркованные машины, повредив их, после чего покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в установленном законом порядке», – сообщили в полиции.

Государственная полиция начала процесс по административному правонарушению, проводит расследование обстоятельств происшествия, а также призывает очевидцев откликнуться, позвонив по телефонам 67086687 или 112.