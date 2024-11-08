Хочешь в санаторий? Кому положены льготы на восстановление здоровья

Хочешь в санаторий?

За свой счЕт - пожалуйста

Как говорят данные Центрального статистического управления ЛР, в стране ежегодно увеличивается число жителей с инвалидностью:

- в 2023 году в Латвии насчитывалось порядка 210 тысяч латвийцев с инвалидностью, в том числе 9 372 детей;

- в 2021 году - 201 984 жителя с инвалидностью, в том числе 8 746 детей;

- в 2018-м зарегистрировано 191 815 латвийцев с инвалидностью.

Прирост – 8-10 тысяч инвалидностей в год. Причины разные: у одних нет времени, чтобы ходить по врачам, у других нет средств на лечение, а услуги врачей дорожают на глазах, в то время как государственные квоты тают с быстротой первого снега...

Вот и в почте нашей все больше вопросов о возможности получения льготных или бесплатных медицинских услуг. В том числе многие не прочь пройти оздоровительный курс в санатории или восстановительный – в реабилитационном центре. Но цены тормознут всякое желание.

Цена вместе с проживанием – от 60 до 90 евро в день в зимний период. Или 5-дневный курс для страдающих спинными проблемами – от 247 до 650 евро, в зависимости от типа номера. Можно найти и немного дешевле, не на море, а в провинции или в Литве, Беларуси. Но это все равно не по карману большинству тех, кто нуждается в такой медицинской помощи.

Наверное, кому-то положены и льготы? Как сообщили в Министерстве здравоохранения ЛР, правила Кабинета министров определяют порядок, который устанавливает категории жителей, кому доступны услуги медицинской реабилитации бесплатно.

В сфере реабилитации работают частные санатории и государственные реабилитационные центры, есть софинансируемые государством программы. Государство не оплачивает жителям пребывание в частном санатории, даже хронически больным и инвалидам, но может оплатить или частично софинансировать курс в государственном центре или больнице. Об этом можно спросить своего семейного врача или врача-реабилитолога...

Диагноз и мотивация

Как получить оплаченные государством услуги лечебной реабилитации?

Кто может получить направление на бесплатную медицинскую или лечебную реабилитацию?

Как информировали в Министерстве здравоохранения ЛР, цель медицинской реабилитации - обеспечить жителю с определенными функциональными ограничениями возможность снизить эти ограничения или предотвратить их появление.

1 Следует обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья пациента и рекомендованные медицинские методы наблюдения и контроля, и тогда в случае необходимости доктор может выписать направление к другому врачу - специалисту физикальной и реабилитационной медицины.

2 Врач физикальной и реабилитационной медицины, в свою очередь, констатирует необходимость получения услуг медицинской реабилитации. При этом оцениваются следующие показания:

- состояние здоровья пациента и соответствующие ему функциональные ограничения;

- потенциал медицинской реабилитации;

- стабилизация состояния здоровья в ходе получения услуг реабилитации;

- мотивация пациента и его родственников.

Врач физикальной и реабилитационной медицины, имеющий договор с Национальной службой здравоохранения, вправе выдать направление на получение оплаченной государством реабилитации.

V В качестве оплаченных услуг медицинской реабилитации пациент может получить:

- амбулаторное лечение в учреждении, в том числе в дневном стационаре;

- стационарное лечение;

- пациенты, например, с диагнозом «инсульт» могут пройти медицинскую реабилитацию дома...

В стационаре и дома

Где можно восстановить здоровье?

Врач физикальной и реабилитационной медицины, назначающий курс медицинской реабилитации, может предложить пациенту как амбулаторный курс, так и лечебную реабилитацию в стационаре, а также курс на дому.

V Амбулаторная реабилитация

предусматривает консультации и процедуры для пациента амбулаторно - в помещениях клиники, медицинского центра, куда пациент приезжает или приходит для прохождения курса лечебной реабилитации.

V Стационары, где можно пройти лечебную реабилитацию:

- Рижская Восточная клиническая университетская больница;

- Больница травматологии и ортопедии;

- Рижская вторая больница;

- Детская клиническая университетская больница (детям);

- Реабилитационный центр «Вайвари»;

- Видземская больница;

- Резекненская больница;

- Зиемелькурземская региональная больница;

- Лиепайская региональная больница;

- Екабпилсская региональная больница.

V Медицинская реабилитация на дому

Этот вид услуги обеспечивается пациентам с определенным диагнозом. Так, при диагнозе «инсульт» оплачивается получение медицинской реабилитации на дому, необходимое для предоставления непрерывного процесса выздоровления.

Государство оплачивает визит семейного врача и врача физикальной и реабилитационной медицины к пациентам с инсультом. Этот врач может выписать направление на получение услуг медицинской реабилитации дома и составить план реабилитации.

Государство также оплачивает домашний визит врача физикальной и реабилитационной медицины следующим группам пациентов, если им необходимы эти услуги:

- дети, которые находятся на учете кабинета паллиативного ухода Детской клинической университетской больницы;

- пациенты с последствиями повреждения спинного мозга (диагноз T91.3);

- пациенты с цереброваскулярными заболеваниями (диагнозы I60, I61, I63, I64 или I69)...

Цена реабилитации

Бесплатно и по взносу пациента

Говоря о государственной помощи в оплате медицинской реабилитации, следует уточнить, что услуги оказываются бесплатно только для определенных категорий пациентов.

Жители, имеющие направление семейного врача или врача-специалиста, могут получить оплаченную государством услугу, за которую они должны уплатить сумму в размере взноса пациента: 5 евро – начиная со второго дня.

Правила Кабинета министров № 1529 от 17 декабря 2013 года «Порядок организации и финансирования здравоохранения» определяют группы пациентов, которые освобождены от уплаты взноса пациента, то есть лечатся БЕСПЛАТНО. Это дети до 18 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, жители, имеющие статус нуждающихся, больные туберкулезом, психически больные и другие группы – всего 19.

Если же пациент хочет получить реабилитационную помощь за плату и имеет возможность сам оплатить услуги, то направление врача необязательно. Хотя этот момент рекомендуется уточнить в конкретном медицинском учреждении.

Также надо учесть, что если есть направление врача, то можно попробовать подать чек об оплате при подаче годовой декларации в Службу госдоходов.

Если человек едет лечиться за границу и имеет направление врача, то следует поинтересоваться в Национальной службе здоровья, будет ли компенсироваться оплата курса реабилитации в каждом конкретном случае...

вопрос - ответ

За кем выбор?

Может ли пациент сам выбрать вид реабилитации и реабилитационное учреждение или это надо делать исключительно по рекомендации врача? Такой вопрос интересует тех, кто рассчитывает получить направление.

- Во-первых, здесь надо исходить из договоров специалистов с государством и наличием квот. Но пациент вправе сам выбрать, если это не будет расходиться с рекомендациями врача и объективными возможностями...

Врач дал направление на круглосуточную реабилитацию, мест нет. Сколько времени приходится ждать своей очереди?

Леонид,

Елгава

- Это зависит от того, куда вы просили направление. Например, получить место в больнице можно быстрее. А так в среднем лист ожидания – от 2 до 12 недель...

(!) Информация обо всех медицинских учреждениях, которые обеспечивают оплаченные государством услуги медицинской реабилитации в амбулаторных и домашних условиях, доступна на домашней страничке Национальной службы здоровья по ссылке: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/mediciniska-rehabilitacija

(!) Бесплатный телефон Национальной службы здоровья: 80001234

Э-почта: nvd@vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА