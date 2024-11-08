Хочешь в санаторий? Кому положены льготы на восстановление здоровья

Хочешь в санаторий?
За свой счЕт - пожалуйста
Как говорят данные Центрального статистического управления ЛР, в стране ежегодно увеличивается число жителей с инвалидностью:
- в 2023 году в Латвии насчитывалось порядка 210 тысяч латвийцев с инвалидностью, в том числе 9 372 детей;
- в 2021 году - 201 984 жителя с инвалидностью, в том числе 8 746 детей;
- в 2018-м зарегистрировано 191 815 латвийцев с инвалидностью.
Прирост – 8-10 тысяч инвалидностей в год. Причины разные: у одних нет времени, чтобы ходить по врачам, у других нет средств на лечение, а услуги врачей дорожают на глазах, в то время как государственные квоты тают с быстротой первого снега...
Вот и в почте нашей все больше вопросов о возможности получения льготных или бесплатных медицинских услуг. В том числе многие не прочь пройти оздоровительный курс в санатории или восстановительный – в реабилитационном центре. Но цены тормознут всякое желание.
Цена вместе с проживанием – от 60 до 90 евро в день в зимний период. Или 5-дневный курс для страдающих спинными проблемами – от 247 до 650 евро, в зависимости от типа номера. Можно найти и немного дешевле, не на море, а в провинции или в Литве, Беларуси. Но это все равно не по карману большинству тех, кто нуждается в такой медицинской помощи.
Наверное, кому-то положены и льготы? Как сообщили в Министерстве здравоохранения ЛР, правила Кабинета министров определяют порядок, который устанавливает категории жителей, кому доступны услуги медицинской реабилитации бесплатно.
В сфере реабилитации работают частные санатории и государственные реабилитационные центры, есть софинансируемые государством программы. Государство не оплачивает жителям пребывание в частном санатории, даже хронически больным и инвалидам, но может оплатить или частично софинансировать курс в государственном центре или больнице. Об этом можно спросить своего семейного врача или врача-реабилитолога...
Диагноз и мотивация
Как получить оплаченные государством услуги лечебной реабилитации?
Кто может получить направление на бесплатную медицинскую или лечебную реабилитацию?
Как информировали в Министерстве здравоохранения ЛР, цель медицинской реабилитации - обеспечить жителю с определенными функциональными ограничениями возможность снизить эти ограничения или предотвратить их появление.
1 Следует обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья пациента и рекомендованные медицинские методы наблюдения и контроля, и тогда в случае необходимости доктор может выписать направление к другому врачу - специалисту физикальной и реабилитационной медицины.
2 Врач физикальной и реабилитационной медицины, в свою очередь, констатирует необходимость получения услуг медицинской реабилитации. При этом оцениваются следующие показания:
- состояние здоровья пациента и соответствующие ему функциональные ограничения;
- потенциал медицинской реабилитации;
- стабилизация состояния здоровья в ходе получения услуг реабилитации;
- мотивация пациента и его родственников.
Врач физикальной и реабилитационной медицины, имеющий договор с Национальной службой здравоохранения, вправе выдать направление на получение оплаченной государством реабилитации.
V В качестве оплаченных услуг медицинской реабилитации пациент может получить:
- амбулаторное лечение в учреждении, в том числе в дневном стационаре;
- стационарное лечение;
- пациенты, например, с диагнозом «инсульт» могут пройти медицинскую реабилитацию дома...
В стационаре и дома
Где можно восстановить здоровье?
Врач физикальной и реабилитационной медицины, назначающий курс медицинской реабилитации, может предложить пациенту как амбулаторный курс, так и лечебную реабилитацию в стационаре, а также курс на дому.
V Амбулаторная реабилитация
предусматривает консультации и процедуры для пациента амбулаторно - в помещениях клиники, медицинского центра, куда пациент приезжает или приходит для прохождения курса лечебной реабилитации.
V Стационары, где можно пройти лечебную реабилитацию:
- Рижская Восточная клиническая университетская больница;
- Больница травматологии и ортопедии;
- Рижская вторая больница;
- Детская клиническая университетская больница (детям);
- Реабилитационный центр «Вайвари»;
- Видземская больница;
- Резекненская больница;
- Зиемелькурземская региональная больница;
- Лиепайская региональная больница;
- Екабпилсская региональная больница.
V Медицинская реабилитация на дому
Этот вид услуги обеспечивается пациентам с определенным диагнозом. Так, при диагнозе «инсульт» оплачивается получение медицинской реабилитации на дому, необходимое для предоставления непрерывного процесса выздоровления.
Государство оплачивает визит семейного врача и врача физикальной и реабилитационной медицины к пациентам с инсультом. Этот врач может выписать направление на получение услуг медицинской реабилитации дома и составить план реабилитации.
Государство также оплачивает домашний визит врача физикальной и реабилитационной медицины следующим группам пациентов, если им необходимы эти услуги:
- дети, которые находятся на учете кабинета паллиативного ухода Детской клинической университетской больницы;
- пациенты с последствиями повреждения спинного мозга (диагноз T91.3);
- пациенты с цереброваскулярными заболеваниями (диагнозы I60, I61, I63, I64 или I69)...
Цена реабилитации
Бесплатно и по взносу пациента
Говоря о государственной помощи в оплате медицинской реабилитации, следует уточнить, что услуги оказываются бесплатно только для определенных категорий пациентов.
Жители, имеющие направление семейного врача или врача-специалиста, могут получить оплаченную государством услугу, за которую они должны уплатить сумму в размере взноса пациента: 5 евро – начиная со второго дня.
Правила Кабинета министров № 1529 от 17 декабря 2013 года «Порядок организации и финансирования здравоохранения» определяют группы пациентов, которые освобождены от уплаты взноса пациента, то есть лечатся БЕСПЛАТНО. Это дети до 18 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, жители, имеющие статус нуждающихся, больные туберкулезом, психически больные и другие группы – всего 19.
Если же пациент хочет получить реабилитационную помощь за плату и имеет возможность сам оплатить услуги, то направление врача необязательно. Хотя этот момент рекомендуется уточнить в конкретном медицинском учреждении.
Также надо учесть, что если есть направление врача, то можно попробовать подать чек об оплате при подаче годовой декларации в Службу госдоходов.
Если человек едет лечиться за границу и имеет направление врача, то следует поинтересоваться в Национальной службе здоровья, будет ли компенсироваться оплата курса реабилитации в каждом конкретном случае...
вопрос - ответ
За кем выбор?
Может ли пациент сам выбрать вид реабилитации и реабилитационное учреждение или это надо делать исключительно по рекомендации врача? Такой вопрос интересует тех, кто рассчитывает получить направление.
- Во-первых, здесь надо исходить из договоров специалистов с государством и наличием квот. Но пациент вправе сам выбрать, если это не будет расходиться с рекомендациями врача и объективными возможностями...
Врач дал направление на круглосуточную реабилитацию, мест нет. Сколько времени приходится ждать своей очереди?
Леонид,
Елгава
- Это зависит от того, куда вы просили направление. Например, получить место в больнице можно быстрее. А так в среднем лист ожидания – от 2 до 12 недель...
(!) Информация обо всех медицинских учреждениях, которые обеспечивают оплаченные государством услуги медицинской реабилитации в амбулаторных и домашних условиях, доступна на домашней страничке Национальной службы здоровья по ссылке: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/mediciniska-rehabilitacija
(!) Бесплатный телефон Национальной службы здоровья: 80001234
Э-почта: nvd@vmnvd.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА