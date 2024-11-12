Hesburger не может открыть своё заведение на Привокзальной площади по смешной причине

Она пояснила, что проект приостановлен, так как Hesburger не получил необходимого разрешения на открытие фастфуда.

Координатор проектов Департамента внешней коммуникации Рижского самоуправления Татьяна Смирнова пояснила LETA, что необходимое разрешение не было выдано, потому что разрешенное использование здания - «торговля и услуги», но функцию здания нужно было бы изменить на «рестораны», а такое изменение функции здания не соответствует правилам использования и застройки территории исторического центра Риги и его охранной зоны.

Проект предусматривал реконструкцию здания с целью создания помещения для общепита с большими окнами, современным дизайном и летней террасой.