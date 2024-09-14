Херманис парировал, что во Львове русская ракета убила семью с детьми, а русскоязычное население Латвии до сих пор не опредилилось, с кем оно. На что телевизионщики ответили режисеру в анонимном письме.

Между тем Херманис опппонирует уже на портале Pietiek.com:

"Тем временем Латвийское телевидение опубликовало еще одно анонимное письмо, которое является своего рода ответом на его же письмо, написанное ранее. Или, как описывает это Эрикс Стендзениекс в своем твиттере: «Люди разговаривают сами с собой, отвечая на собственные письма Херманису о его мыслях и своей программе. Самообщение очень важно, я тоже спорю с собой, когда подстригаю газон».

В этом письме руководство LTV цитирует, в частности, своего главного редактора, говоря, что латыши - не единственная община в этой стране, и далее в этом духе.

Также говорится, что Херманис «целенаправленно использовал в своей записи приемы манипуляции». Да, признаюсь, такое есть. Это очень секретная техника манипуляции, которая была использована для того, чтобы вытащить на верхушку пальмы большое количество работников LTV и других деятелей культуры, чтобы их красные задницы были видны всем.

Всем левакам следует быть особенно осторожными в будущем, поскольку эти техники манипуляции могут быть использованы против них, причем без предварительного предупреждения".