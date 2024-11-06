Трамп набирает более 270 голосов выборщиков

Дональд Трамп, согласно прогнозам CBS, побеждает в штате Висконсин и набирает 276 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах президента. CNN и Associated Press также отдают победу в Висконсине Трампу.

В штате Нью-Гэмпшир выборщики, согласно прогнозу, отдают четыре голоса за Камалу Харрис. Таким образом, вице-президент набирает 223 голоса при необходимых для победы 270.

За Трампа еще и Аляска - 3 голоса. Итого у Трампа — 279 голосов.

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Об этом он сказал во время обращения к сторонникам во Флориде 6 ноября. Трамп заявил, что одержал «политическую победу», и назвал себя 47-м президентом США.

«Это великолепная победа американского народа, это позволит нам сделать Америку снова великой», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По его словам, для Америки «наступит золотой век»: «Это великолепная победа американского народа, это позволит нам сделать Америку снова великой», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По его словам, для Америки «наступит золотой век»

Трамп получает первые поздравления с победой на выборах

Несмотря на то, что подсчет голосов продолжается, а Дональд Трамп еще не получил 270 голосов, кандидат получил первые поздравления с победой на выборах президента США.

Первым из зарубежных лидеров поздравил Трампа с победой в на выборах президент Сальвадора Найиб Букеле. «Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки», — написал Букеле в соцсети X.

Из европейских лидеров Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах. США — важный стратегический партнер Австрии», — говорится в сообщении Нехаммера в соцсети X.

Также Трампа поздравил президент Украины Владимир Зеленский, выразивший надежду на поддержку нового главы Белого дома. Кроме того, Трамп получил поздравления от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

CNN: Трамп побеждает в Пенсильвании

По прогнозу телеканала, кандидат от республиканцев одерживает победу в ключевом штате, который принесет ему 19 голосов выборщиков. Таким образом, Трамп побеждает как минимум в трех колеблющихся штатах, до этого он опередил Камалу Харрис в Джорджии и Северной Каролине

Отрыв Трампа по общему числу собранных голосов не так велик, как по голосам выборщиков — около пяти миллионов из 122 подсчитанных — но тут дело в известной особенности процедуры американских выборов. Каждый штат, как самостоятельный член федерации, отдельно решает большинством голосов, кого из кандидатов он хочет видеть в Белом доме, и в подавляющем большинстве штатов все голоса выборщиков достаются победителю.

Предвыборные опросы показывали равную поддержку Трампа и Харрис, но строить на них прогнозы, как и предупреждали социологи, не стоило: реальность оказалась иной.

Камала Харрис решила не выступать этой ночью с речью в своем штабе в Вашингтоне, и, как передают наши корреспонденты, толпа ее соратников и сторонников после нескольких часов сначала воодушевленного, а затем нервного и мрачного ожидания постепенно разошлась.

Республиканцы вернули себе большинство в Сенате

Республиканцы, по предварительным результатам голосования, получили большинство мест в верхней палате конгресса США — Сенате, об этом сообщает CNN, агентства AP и Reuters.

Республиканцы, по данным СМИ, получили 51 место в сенате, тогда как Демократическая партия, по разным данным, 43 или 42 места.

Таким образом, Республиканская партия обеспечила себе контроль как минимум над одной из палат Конгресса в следующем году.

Сейчас большинство в Сенате у демократов (51 место), а у республиканцев — 49.

В палате представителей, как сообщает New York Times, республиканцы пока набирают 176 мест, а демократы — 139. По данным AP, у республиканцев 178 мест, у демократов — 143. Для того, чтобы обеспечить себе большинство в нижней палате необходимо получить 218 мест.

Непредсказуемая гонка, которая никого не переубедила

Даже по меркам американской политики, полной скандалов и неожиданных поворотов сюжета, предвыборная кампания этого года била все рекорды.

Еще недавно и действующий президент Джо Байден, и бывший президент Дональд Трамп казались маловероятными кандидатами от своих партий.

Против Байдена говорил его статус самого пожилого президента США в истории, а также его низкие рейтинги, вызванные вспышкой инфляции в начале срока и ростом нелегальной иммиграции. Против Трампа — два объявленных ему импичмента, ворох уголовных дел и, главное, отказ признать поражение на прошлых выборах, который спровоцировал его сторонников на штурм Капитолия.

Несмотря на это, Трамп вновь победил на республиканских праймериз, Байден же был выдвинут в кандидаты от Демпартии практически без конкурентов.

Но до финальной линии действующий президент не дошел — после провального выступления на дебатах в июне списывать признаки его резкого старения на «дезинформацию», как это делали демократы прежде, стало больше невозможно. В последующие недели Байден за один день перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а Харрис — с Трампом. В конце концов демократы убедили его отказаться от переизбрания.

Трамп, в свою очередь, тоже чуть не выбыл из гонки — но чудом увернулся от пули убийцы. Несколько дней после покушения наблюдателям казалось, что его победа теперь предрешена. Но беспрецедентная смена кандидата от демократов с Байдена на Харрис изменила динамику гонки.

Если прежде Трамп лидировал в соцопросах, то к концу лета Харрис вырвалась вперед. Впрочем, к началу осени энтузиазм вокруг ее кандидатуры иссяк, и дальше обычные механизмы прогнозов оказались бесполезны: все соцопросы говорили лишь о том, что страну ожидают самые непредсказуемые выборы за много десятилетий, без сколько-нибудь заметного фаворита.

Сдвиги в ту или другую сторону оставались в рамках статистической погрешности, и кандидаты сцепились в борьбе за семь колеблющихся штатов, где небольшая доля неопределившихся избирателей могла решить исход выборов.

Но за сюжетными поворотами этой гонки с ее покушениями и исчезающим президентом можно разглядеть типичные для Америки последних десятилетий выборы. Постоянной в американской жизни остается крайняя поляризация с разделением на два лагеря. В них недоверие — порой даже ненависть — к кандидату от противоположной партии затмевает все недостатки «своего» кандидата.

Демократы были готовы проголосовать за Байдена, несмотря на вопросы к его когнитивным способностям, лишь бы в Белый дом не вернулся Трамп. Многие республиканцы продолжают поддерживать Трампа, даже не испытывая симпатии к нему лично — лишь бы не победила «товарищ Камала», как он называет свою оппонентку.

Оба кандидата пытались заработать очки на противоположной стороне с помощью «перебежчиков». Харрис заручилась поддержкой бывшего вице-президента республиканца Дика Чейни, архитектора войны в Ираке, и ездила по стране с его дочерью Лиз Чейни, потерявшей место в Палате представителей после того, как она выступила против Трампа.

Трамп привлек на свою сторону бывшего демократа Роберта Кеннеди-младшего, сына убитого генпрокурора и племянника убитого президента, а также бывшую конгрессвумэн Тулси Габбард.

Но и семья Чейни, и наследник династии Кеннеди, и Габбард к моменту смены лагерей уже были маргинальными фигурами в своих партиях и едва ли привели за собой много избирателей.

За синдромом главного героя, которым страдает американская политика, — уровень цен и зарплат в правление того или иного президента называют «экономикой Трампа» или «экономикой Байдена», — можно обнаружить набор прежних проблем, которые не меняются десятилетиями: миграция, инфляция, спор об абортах, так называемые культурные войны (споры о феминизме, истории рабства и расизме, правах ЛГБТ и так далее).

И, как и прежде, в случае выбора между Трампом и Харрис, которая выступает за право на аборты, женщины выбирали в основном последнюю, тогда как мужчины скорее предпочитали Трампа.

Все эти внутренние проблемы сплетались с внешними. Война в Украине и война в Газе оказались в центре предвыборной гонки. Харрис обещала продолжать курс Байдена на поддержку Киева с рядом серьезных оговорок, а также на поддержку Израиля, которую критики считают безоговорочной. Эта позиция стала ее уязвимым местом в Мичигане, важном колеблющемся штате с многочисленной арабской и мусульманской диаспорой.

Наверстывала она ее, обращаясь к выходцам из Восточной Европы. Ее слова о том, что Путин представляет собой угрозу для Польши, привлекли внимание огромной (около 700 тыс человек) польской диаспоры в Пенсильвании, важнейшего из колеблющихся штатов. Но, похоже, это не помогло.

П.С. А так распределились симпатии читателей Press.lv