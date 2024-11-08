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Грузовик снес столб у пешеходного перехода: ДТП на Лубанас

Редакция PRESS 8 ноября, 2024 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

Опасное происшествие в дорожном движении произошло на одной из столичных кольцевых развязок. Водитель грузовика, похоже, не рассчитал габариты своего транспортного средства при въезде на ротационный круг и снес фонарный столб пешеходного перехода, сообщает degpunkta.

Вскоре на кольцевой развязке по улице Лубанас образовалась большая пробка. Водители, направлявшиеся из Улброки в сторону столицы, могли выехать на кольцевую развязку только по одной полосе. Причиной тому стал поврежденный автомобиль «Вольво», над которым навис погнутый столб освещения пешеходного перехода.

По словам водителя «Вольво», видно, что большегрузный автомобиль, приближаясь к повороту, зацепился за опорную конструкцию, установленную между двумя полосами движения, и в момент удара столб приземлился на заднее стекло внедорожника.  Он говорит, что действия водителя "дальнобойщика", вызвавшего столкновение, были зафиксированы на дороге.

Никакие другие транспортные средства в аварии не участвовали. Водитель Volvo в результате столкновения не пострадал. Следующая задача – объяснить обстоятельства происшествия представителям Госполиции.

ФОТО скриншот видео передачи

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