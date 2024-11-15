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Грузооборот латвийских портов за десять месяцев уменьшился еще на 10%

© LETA 15 ноября, 2024 16:21

Бизнес 0 комментариев

 За десять месяцев этого года в латвийских портах перевалено 29,332 млн тонн грузов, что на 10% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего за этот период перевалено сыпучих грузов - 14,07 млн тонн (-19,3%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 5,663 млн тонн (+0,9%), древесной щепы - 1,99 млн тонн (+33,5%), угля - 1,027 млн тонн (в 3,2 раза меньше), химических грузов - 432,7 тыс. тонн (-18,2%).

Перевалка генеральных грузов составила 11,426 млн тонн (+3,8%), в том числе древесины - 4,441 млн тонн (+29,2%), контейнерных грузов - 4,174 млн тонн (-0,6%), грузов "roll on/roll off" - 2,64 млн тонн (-9,5%).

Перевалка наливных грузов составила 3,835 млн тонн (-7,7%), в том числе больше всего было перевалено нефтепродуктов - 3,298 млн тонн (-12,9%).

Лидирует по объемам перевалки за десять месяцев Рижский порт - 14,662 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот Вентспилсского порта составил 6,507 млн тонн (-28,5%), Лиепайского порта - 5,953 млн тонн (+0,4%).

Среди малых портов больше всего грузов в январе-октябре этого года перевалил порт Скулте - 1,189 млн тонн (+24,9%). В Мерсрагсе перевалено 556,5 тыс. тонн (+23,3%), в Салацгриве - 425,4 тыс. тонн (+7,2%).

В целом в малых портах перевалено 2,209 млн тонн грузов, что на 18,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

В 2023 году общий грузооборот латвийских портов составил 38,655 млн тонн, что на 19,6% меньше 2022 года, в том числе за десять месяцев было перевалено 32,589 млн тонн.

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