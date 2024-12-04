Грузия выразила протест странам Балтии в связи с введением санкций

В министерство прибыли поверенный в делах Латвии Лолита Ленкевича, посол Эстонии Марге Мардиссаалу-Кахааре и посол Литвы Дариюс Виткаускас.

Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением, в котором говорится, что санкции "не вписываются в рамки партнерства между странами".

Послам также указали, что "решение правительства Грузии не включать вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) в повестку дня отношений с ЕС до 2028 года и отказаться от дотаций ЕС не означает приостановки процесса евроинтеграции Грузии".

В понедельник Латвия, Эстония и Литва ввели санкции, включая запрет на въезд, в отношении более чем десяти граждан Грузии, ответственных за насилие в отношении участников акций протеста против решения правительства отложить процесс вступления в ЕС.