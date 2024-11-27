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Грипп и ковид в Латвии: новые данные

© LETA 27 ноября, 2024 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

На минувшей неделе темпы распространение гриппа в Латвии по-прежнему наблюдались на низком уровне, а число инфицированных "Covid-19" даже сократилось, однако болезнь все же забирает жизни, свидетельствуют данные, обобщенные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 23 случая гриппа, что на два больше, чем на предыдущей неделе. Случаи гриппа зарегистрированы в Риге, Лиепае и Валмиере.

Один заболевший - ребенок до четырех лет, 13 заболевших - в возрастной группе от 15 до 64 лет, а девять случаев подтверждены в возрастной группе старше 65 лет - по сравнению с предыдущей неделей интенсивность гриппа в этой возрастной группе увеличилась, так как неделей ранее заболевших было пять.

Интенсивность распространения гриппа на минувшей неделе сохранилась примерно на уровне предыдущей недели и в целом по-прежнему оценивается как очень низкая, отмечают в ЦПКЗ.

На прошлой неделе лабораторно подтверждено 59 случаев "Covid-19", что на два случая больше, чем неделей ранее.

За неделю было проведено 848 тестов, что на 8,9% больше, чем за предыдущую неделю. Доля положительных тестов достигла 7,0%, что меньше, чем неделей ранее.

С инфекцией "Covid-19" были госпитализированы 34 новых пациента, что на 20 меньше, чем неделей ранее. Всего на прошлой неделе в больницах лечились 90 пациентов с "Covid-19", основным диагнозом это заболевание было у 45,6% пациентов. В тяжелом состоянии в больницах не было ни одного пациента с "Covid-19".

На предыдущей неделе было зарегистрировано три случая смерти пациентов с диагнозом "Covid-19". За последние восемь недель зарегистрировано 50 смертей пациентов с подтвержденным диагнозом "Covid-19".

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