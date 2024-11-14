Грипп и ковид уже в Латвии: эксперты

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 28 случаев гриппа, что на один больше, чем на предыдущей неделе.

Два случая были зарегистрированы у детей в возрасте до четырех лет, один - в возрастной группе от пяти до 14 лет, 21 - в возрастной группе от 15 до 64 лет и четыре случая были подтверждены в возрастной группе старше 65 лет.

Случаи гриппа были зарегистрированы в Юрмале, Елгаве, Лиепае и Риге.

На прошлой неделе был лабораторно подтвержден 41 случай заболевания "Covid-19", что на 16 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

За неделю было проведено 776 тестов, что на 14,6% больше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов снизилась на 3,1%.

45 новых пациентов были госпитализированы с инфекцией "Covid-19", и всего в больницах лечились на прошлой неделе 107 пациентов с инфекцией "Covid-19". 52,3% из них имели основной диагноз Covid-19. Один пациент находился на лечении в тяжелом состоянии.

На предыдущей неделе было зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с "Covid-19". За последние шесть недель зарегистрировано 42 случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом "Covid-19".